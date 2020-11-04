А не дать ли по соплям клеветникам из КПРФ?

Большая случилась у меня радость, в советское время, наверно, радовался бы больше, чем ордену - про меня написала газета "Правда"!

Сейчас, конечно, радость поменьше. Не все помнят, что была такая великая газета, а еще меньше знает, что она и до сих пор выходит небольшим тиражом. Не так, конечно, совсем не та "Правда", но все же...

И вот в статье Олега Черковца с многообещающим названием "С антикоммунизмом примирение невозможно" читаю: "А вспомнить, примера ради, хотя бы яркое выступление совсем даже не коммунистического (если не наоборот!) журналиста Анатолия Баранова на политической программе «Место встречи» на НТВ уже в сентябре? Тогда он буквально всколыхнул эфир вопросом: «А хотя бы один раз за все годы существования новой России глава государства или другие его руководители положили хоть одну гвоздичку к Мавзолею, где покоится создатель этого государства?!»

Вопрос этот вызвал большую эмоциональную реакцию у всех собравшихся в студии, но повис в воздухе без ответа от тех, кому он был напрямую адресован... Тех, кто продолжает с упрямством эдакого африканского носорога гнуть свою антикоммунистическую и, конкретно, антиленинскую линию".

Потом эту статью перепечатал сайт КПРФ.ру, главный сетевой ресурс партии (тот, который и создавался в его нынешнем виде тем самым "не коммунистическим, если не наоборот" Анатолием Барановым, а затем и сайт московской орагнизации КПРФ - эти вообще меня перепечатывают с завидным постоянством, нимало не смущаясь моей "антикоммунистической" позицией. Я не в претензии, сам всегда пишу и говорю, что буржуазный копирайт только тормозит прогресс, и если что-то появилось в открытом доступе, то это уже не твоё, это принадлежит всем.

Вот и не знаю теперь, что с таким "прославлением" делать? То ли водки выпить на радостях, то ли морду набить...

С одной стороны - "яркое выступление", "всколыхнул эфир", "вызвал большую эмоциональную реакцию". С другой - "совсем даже не коммунистического (если не наоборот!) журналиста". То есть выходит, что заголовок статьи "С антикоммунизмом примирение невозможно" самым непосредственным образом относится и к автору "яркого выступления", "всколыхнувшего эфир".

Мне, собственно, примиряться с руководством этой партии, приватизировавшей бренд "коммунистическая", никакой надобности нет. Не напрашивался. Но как газета с названием "Правда", которой и я отдал немало лет, пройдя путь от специального корреспондента до заместителя главного редактора "Правды пять" может столь беззастенчиво врать?

Это ведь Зюганов уже давно стесняется называть себя "коммунистом", а все больше употребляет "мы - патриоты". Я же никогда и нигде от имени Коммуниста не отказывался, более того, после того, как зюгановцы выгнали из приватизированной ими партии всех настоящих коммунистов, вошел сначала в Межрегиональное объединение коммунистов (МОК), выступил учредителем партии "РОТ-Фронт", а потом принял весьма деятельное участие в создании Объединенной коммунистической партии (ОКП), секретарем ЦК которой являюсь до настоящего времени. Все это и автору статьи, и редакции "Правды", и сайту КПРФ.ру, и московской организации КПРФ прекрасно известно! Так зачем же врут и поддерживают враньё, прикрываясь именем "Правды", к которой они по существу не имеют никакого отношения - просто паразиты, поедающие труп великой газеты и великой партии.

Тут у меня вышел спор с одной активисткой левого движения о сотрудничестве ОКП и КПРФ - ну и как с такими сотрудничать? На какой почве? Сами-то они не могут ничего, только торговать нечаянно свалившимся на них наследством прежних эпох. Да еще гадить на ботинки другим - выше уже не достают...

Не случайно, кстати, на программе "Место встречи" представителей от КПРФ сажают на правую сторону, рядом с "Единой Россией" и ЛДПР. А меня сажают слева. И что-то не припоминаю я от "видных деятелей" партии Зюганова неудобных вопросов партии власти. Сидят, кивают, с умным видом соглашаются. Государственники же. Патриоты.

Даже думаю, может, подать, наконец в суд? Ну и что, пусть суд буржуазный - они ж государственники, обязаны уважать и путинские суды. Я, кстати, не случайно говорю "путинские" - судей у нас представляет президент, а за 20 лет путинского правления, думаю, судей от прошлого царствования немного осталось. И за все их решения несет ответ лично Путин. Как и за действия "партийной инквизиции" отвечает лично Зюганов.

Нет, конечно, судиться надо не с "Правдой" и не с Олегом Черковцом - в этом нет ни смысла, ни сатисфакции. Судиться надо с ЦК КПРФ по поводу постановления "Об опасности неотроцкистских проявлений" от 2007 гогда, чтобы заставить его отменить, извиниться и опровергнуть гнусную ложь, которая в нем содержится и до сих пор является руководством к действию для всех членов партии КПРФ, ее мозгов и других частей партийного тела.

А там посмотрим, что дальше с ними делать...