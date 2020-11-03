Ульяновские чиновники слетали в отпуск в Ниццу на частном самолете в разгар пандемии

Глава Ульяновской области Сергей Морозов поручил проверить информацию об использовании частного самолета для зарубежного вояжа региональным министром сельского хозяйства Михаилом Семенкиным и его женой, главой администрации Чердаклинского района Марией Шпак, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.

"Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в понедельник дал поручение антикоррупционному управлению при правительстве оперативно провести сплошную служебную проверку информации о вылете министра сельского хозяйства Михаила Семенкина и главы Чердаклинского района области Марии Шпак в одну из зарубежных стран на частном самолете", - заявили в пресс-службе, уточнов, что это связано с информацией, которая появилась в ряде СМИ.

Проверка в том числе призвана выяснить источники финансирования поездки. "Сейчас у меня есть масса вопросов, на которые я хочу незамедлительно получить ответы", - привели слова Морозова в пресс-службе.

Ранее местный ресурс ULnovosti сообщил, что министр с супругой в разгар пандемии коронавируса решили отдохнуть во французской Ницце, для чего арендовали частный бизнес-джет G-200, принадлежащий чешской авиакомпании. Перелет только в одну сторону на подобном самолете обходится в среднем в 30-35 тысяч евро (не менее 6 миллионов рублей), что превышает официальный годовой доход обоих чиновников. Борт изначально приземлился в Великобритании, затем вылетел во Францию, авиасообщение с которой пока не возобновилось.

Сам чиновник в интервью радиостанции "Говорит Москва" подтвердил факт отпуска и вылет за границу. "Хочу отметить, что билеты на самолёт мы покупали лично, на что у нас есть подтверждающие документы. Стыковочный рейс у нас был в Великобритании, летали мы действительно во Францию, по прилёту сдали, как положено, тест на COVID-19, он отрицательный, о чём уведомили Роспотребнадзор, отпуск закончился, вышли на работу, работаем. Документы на билет на самолёт есть, именно посадочные, на одно место выкуплены, на что есть подтверждающие документы, а не на весь самолёт, как они (СМИ) утверждали, что мы снимали какой-то частный, что полностью снимали борт", - пояснил чиновник.