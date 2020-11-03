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Московский листок

Россияне перешли на тотальную экономию

Опубликовано 03.11.2020 в разделе комментариев 0

Россияне перешли на тотальную экономию

Потребительские расходы россиян за последнюю неделю октября (c 26 октября по 1 ноября) снизились на 10,8% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года, свидетельствуют данные SberIndex. Такой спад стал худшим результатом с конца мая, когда в России действовали жесткие ограничения властей из-за первой волны пандемии коронавируса.

Худшую с мая динамику продемонстрировали расходы наших сограждан в секторе услуг (-32% к году), а также непродовольственных товарных категориях (-5%). Сильнее всего рухнули траты в категории развлечений (- 69,5%) и путешествий. Более чем вдвое сократились в годовом исчислении также траты на посещение кафе и ресторанов — на 53,2%, авиабилеты - на 55%, проживание в отелях — на 73,9% и покупки в магазинах Duty Free — на 81,5%. При этом расходы на продукты и лекарства выросли на 3,1% и 34,3% соответственно.

 



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