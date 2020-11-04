К Дню народного единства: нас утро встречает охраной!

Утро 3 ноября авиастроители, работники авиамоторного завода "Салют", встретили в префектуре ВАО.

Напоминаем, большинство жильцов дома 9 по 9-й улице Соколиной Горы (бывшее общежитие оборонного завода «Салют») было переселено в квартиры в 2013-14 годах, однако мимо 5 семей адекватное жильё прошло. Почему? Автор материала не знает, но подозревает.

В итоге людей начали гнать на улицу. Против двух семей были начаты судебные процессы о выселении. Кроме этого в отношении всех семей применяются пакости коммунального характера. В доме отключили горячую воду и тепло с самого начала отопительного сезона. 30 октября отключили ещё и холодную воду.

2 ноября люди пришли в префектуру. Их встретил г. Степаненко (зам. префекта). Степаненко заявил людям, что прав на жильё у них нет, поэтому тепла и воды не будет, и вообще, дом расселён, а они живут незаконно. Отметим, что лишать людей жилья имеет право только суд, а никакого судебного решения о выселении авиастроителей, пришедших в префектуру, не было.

Люди остались в префектуре ждать адекватного ответа. Сначала охрана пыталась выкинуть их своими силами. Потом вызвали полицию — полиция с 7 до 9 вечера требовала от авиастроителей покинуть здание, угрожая задержанием, потом — удалилась сама. Люди расположились на стульях и столах. Ночевать в префектуре было не так удобно, как дома, но, по крайней мере, тепло. До утра обходилось без инцидентов, если не считать попытки одного из охранников ДГИ (судя по всему, не малого чина) порвать на корреспонденте «Новой альтернативы» Елене Сидоренковой пресс-карту.

Утром 3 ноября (пока жильцы пытались добиться от префектуры тепла) в доме 9 по 9-й улице Соколиной Горы отключили ещё и свет. Приехали представители управы и правоохранители, и начали требовать от жильцов убираться из дома.

В это же время, утром 3 ноября, в префектуру пришли депутаты Мосгордумы — Михаил Тимонов и Елена Янчук, и их помощники, а также помощник депутата Виктора Максакова. Делегация попыталась пройти на приём к префекту. Депутатов пропустили, пропустить помощников и прессу охрана отказалась. Более того, настойчивая просьба показать документы, в соответствии с которыми помощники депутатов не имеют права пройти, была, видимо, расценена как попытка штурма. Охрана снова вызвала полицию. Прибыли гвардейцы-бронемишки (чуть меньше десяти штук). Впрочем, росгвардейцы вели себя адекватно. В итоге депутаты всё-таки прошли на переговоры с префектом, но без прессы и без помощников.

На встрече была достигнута договоренность о том, что префектура разбирается с восстановлением в общежитии коммуникаций. Здание обеспечивается подачей коммунальных услуг до ответа Департамента городского имущества на депутатский запрос.

Напоминаем, депутатом Михаилом Тимоновым был направлен в ДГИ запрос следующего содержания:

«… Мэр Москвы Собянин поручил рассмотреть жилищные вопросы иногородних граждан, вселённых в дом по письменному разрешению администрации «Салют», без надлежащего оформления и регистрации по месту жительства. Во исполнение этого поручения Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы подобрал и предлагал сотрудникам предприятия однокомнатные квартиры на праве соцнайма…

...Исходя из конституционных принципов юридического равенства и поддержания доверия граждан к действиям государства, принятое правительством Москвы в 13-м году решение, должно быть исполнено в отношении всех жильцов этого дома, без исключения. Распоряжением правительства Москвы от 5 июня 2019 года дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Что требует принятия неотложных мер по расселению оставшихся в доме жильцов. Прошу сообщить о принимаемых мерах!»

Около 12-ти часов дня жильцы смогли покинули префектуру.

Примерно через час в доме 9 по 9-й улице Соколиной Горы практически одновременно работники коммунальных служб включили холодную воду и свет, а другие работники коммунальных служб попытались заварить двери подъездов, в которых проживают жильцы. Ещё одна бригада попытались перерезать снабжение дома газом. Кроме этого сварщиков жильцам удалось выгнать.

Горячей воды на настоящий момент (18-00 часов вечера 3 ноября) нет. Таким образом в доме есть свет, холодная вода и туманные перспективы. Люди, а также поддерживавшие их акцию коммунисты из Рабочего компаса (ОКП), ЛБ, РКРП, Рабочего контроля, РРП очень надеются, что им не придётся идти в префектуру или ещё куда-нибудь снова, но очень опасаются, что придётся.

А на страну стремительно наползает день народного единства. Единство тех, кого выгоняют из единственного жилья, с теми, кто выгоняет? Интересный вопрос.