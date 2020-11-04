Теракт в Кабульском университете решили не замечать

"В Кабуле объявлен траур - вчера исламисты напали на местный университет и убили более тридцати человек. - Сообщил Андрей Манчук. - Множество раненых находятся в критическом состоянии. Но мировые СМИ скупо говорят об этом на фоне теракта в Вене - потому что жизнь людей Первого и Третьего миров имеет совершенно разную цену".

Да-да, я в курсе - самая главная новость сегодня - это выборы в США, где два маразматика бьются за то, кто из них будет ставить раком все человечество.

Кстати, о теракте в Вене. Два человека в Вене бросились спасать других. Они отнесли раненого полицейского в машину "скорой помощи", потом помогли пожилой женщине добраться до укрытия. Ими оказались два гражданина Австрии турецкого происхождения Реджеп Гюльтекин и боец смешанных единоборств Микаил Озен.

Реджеп Гюльтекин, когда спасал полицейского, был ранен в ногу.

А теперь посмотрим на обсуждение терактов в Вене нашими либералами, вроде бы, людьми широких взглядов: казнить, убивать, депортировать тысячами, сажать, принуждать... Не понимаю, чем им не нравится Путин с его "мочить в сортире"? Он куда менее радикален, чем они. Там градус примерно на уровне Муссолини в Абиссинии.

Все приводят в примпер Израиль - дескать, еврейское государство эффективно борется бла-бла... Страна - военный лагерь, с полуфашистским режимом - это образец для подражания? Пожалуй, сталинский режим гуманней был...

Пожалуй, исламский терроризм достиг главной цели - европейский мультикультурализм приказал долго жить. Вместо того, чтобы опираться на массу выходцев из исламских стран, европейцы всех их чохом записывают во врагов цивилизации.

Хоитя основной мотив мигрантов из стран Третьего мира - вырваться из отсталой патриархальной среды, сменить идентичность. Эти люди как правило не религиозны и не стремятся сохранить "обычаи предков" - они от них бежали, от этих обычаев. Они мусульмане, но никак не религиозные фанатики, скорей формальные, чем истово верующие. Для них волна исламистского террора - это крах их собственного выстраданного будущего.

В Кабуле тоже удар нанесен по университету - центру секуляризации и европеизма. Но мы им не сочувствуем... Мы не знаем, нас не интересует.

В СССР национальная политика, как теперь выясняется, была выстроена куда разумней и эффективней. И человечней. Но не вернуть...

Анатолий Баранов