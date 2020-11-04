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Московский листок

Проблемы с радикальным исламом в России, а не в Европе

Опубликовано 04.11.2020 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

убийство терроризм
Проблемы с радикальным исламом в России, а не в Европе

Честно говоря, я не вижу проблем с исламизмом в секуляризированной Европе. Этнические мусульмане в Европе не топчут портретов Макрона, не выходят на демонстрации в защиту религии, при этом активно участвуют в общенациональных выступлениях по социальным вопросам. На таком фоне стрельба в Вене и убийство учителя в Париже выглядят скорее, как акты отчаяния. Это, конечно, громкие события, но в них реально участвовало несколько человек.

Кстати, примерно также оценивает происходящее и живущий в Европе чеченский блогер Муса Ломаев, который видит в этих терактах попытку фанатиков натравить общество на этнических мусульман. Пишу этнических, потому что большинство из них реальными верующими мусульманами, к счастью, не являются.

А вот в России, где вопреки движению истории, власти с упорством идиота возрождают религию, проблемы действительно есть. Это у нас в Москве ОМОН уже вынужден применять силу против исламистов у посольства Франции. Нам нужно поучиться у Франции, как сделать так, чтобы российские этнические мусульмане становились гражданами страны и не устраивали массовых истерик по любому незначительному поводу.

На самом деле, это какой-то крайний инфантилизм, когда взрослые мужики на полном серьезе впадают в истерику из-за карикатуры. Увы, но религия ещё не утратила способность превращать людей в имбецилов. В итоге, мы видим взрослых здоровых мужиков с реакциями и рассуждениями пятилетних детей. Только у детей в руках совочек и пасочка, которой можно стукнуть обидчика, а у взрослых детей может быть что угодно, вплоть до автомата и бомбы.

Что касается Франции и Европы, вообще-то люди, участвовавшие в общенациональном движении «желтых жилетов» против правительства, просто уже не могут опуститься на три ступени вниз и выступать с какими-то религиозными лозунгами. Они уже на более высоком уровне сознания, откуда можно разглядеть настоящий источник проблем и откуда хороша видна вся абсурдность религиозной возни.



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