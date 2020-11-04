А тем временем коронавирус наступает на остатки гражданского общества

В России за сутки выявили 19 768 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 693 454 пациента с COVID-19, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

В течение суток скончались 389 пациентов, общее число летальных случаев достигло 29 217.

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Итак, каждый день и число заболевших, и количество умерших возрастает - почти на тысячу увеличился прирост инфицированных, а число умерших приблизилолсь к отметке в 30 тысяч.

И это общемировая тенденция.

Можно смело говорить о провале современной медицины в области профилактики и лечения пандемии. О вакцинах много говорят, но пока заметного статистического эффекта от их применения нет.

Надежного метода лечения тоже нет, о чем свидетельствует нарастание смертности. Почти 30 тысяч погибших - это в 2 раза больше, чем за 9 лет Афганской войны, а год еще не закончился.

В обществе нарастает истерика, люди начинают вести себя агрессивно - они откровенно боятся, и не знают, что делать. Фетишем стали пресловутые маски - одни говорят о полной бессмысленности "масочного режима", другие готовы убить за неправильно надетый "оберег": маска стала символом, аналогом троеперстия, вокруг которого тоже шел мордобой 300 лет назад.

О правовом статусе происходящего никто даже не вспоминает. Если кого-то публично сожгут за маску либо ее отсутствие, никто даже не вспомнит про конституцию, за которую совсем недавно голосовали. Будут обсуждать, правильно или нет спалили и можно ли было ограничиться более гуманным посажением на кол?..

Если кто не понял, это про народное единство и согласие.

А.Б.