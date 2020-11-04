Трамп и Байден заявили о своей победе на выборах

Действующий президент США, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден заявили о своей победе на выборах. "Мы считаем, что мы на пути к победе на этих выборах, но нужно подождать. Мы знали об этом, поскольку было беспрецедентное досрочное голосование и голосование по почте, это потребует времени. Нам нужно быть терпеливыми, пока не завершится трудная работа по подсчету голосов", - сказал Байден выступая перед избирателями в штате Делавэр. "Все это не закончится, пока не будет учтен каждый голос, не будет подсчитан каждый бюллетень. Но мы довольны тем, как у нас идут дела", - подчеркнул демократ.

В свою очередь, его главный соперник Дональд Трамп назвал результаты выборов большой победой. "Мы готовимся к большому празднику. Результаты феноменальные, мы всё выигрываем", - сказал он, выступая в Белом доме. Кроме того, он заявил о том, что у него пытаются украсть выборы.

В США завершилось голосование по выборам президента. Последними избирательные участки прекратили свою работу в штате Аляска. На данный момент ведется подсчет голосов.