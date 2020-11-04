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Московский листок

Трамп и Байден заявили о своей победе на выборах

Опубликовано 04.11.2020 в разделе комментариев 4

Трамп и Байден заявили о своей победе на выборах

Действующий президент США, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден заявили о своей победе на выборах. "Мы считаем, что мы на пути к победе на этих выборах, но нужно подождать. Мы знали об этом, поскольку было беспрецедентное досрочное голосование и голосование по почте, это потребует времени. Нам нужно быть терпеливыми, пока не завершится трудная работа по подсчету голосов", - сказал Байден выступая перед избирателями в штате Делавэр. "Все это не закончится, пока не будет учтен каждый голос, не будет подсчитан каждый бюллетень. Но мы довольны тем, как у нас идут дела", - подчеркнул демократ.

В свою очередь, его главный соперник Дональд Трамп назвал результаты выборов большой победой. "Мы готовимся к большому празднику. Результаты феноменальные, мы всё выигрываем", - сказал он, выступая в Белом доме. Кроме того, он заявил о том, что у него пытаются украсть выборы.

В США завершилось голосование по выборам президента. Последними избирательные участки прекратили свою работу в штате Аляска. На данный момент ведется подсчет голосов.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
9====0 написал 04.11.2020 12:36
Как же им не утверждать, если разница в голосах плюс-минус 1 процент, а то и меньше
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Дикая страна
Брахман написал 04.11.2020 12:11
Голосование завершилось и до сих пор неизвестен победитель. Толи дело у нас. Все знают кто победит через 20 лет.
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(без названия)
anzhelaanti написал 04.11.2020 12:11
Придется старичкам на ринге выяснять чье галифЭ ширше.
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(без названия)
ivansedin902@gmail.com написал 04.11.2020 12:09
Ботинки неграм американская баба Свобода целовать будет?
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