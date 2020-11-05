Православный коммунистъ Зюгановъ

Всем известно, что лидер КРПФ не просто любит РПЦ – он перед ней всячески лебезит и пресмыкается. Что же касается патриарха Кирилла – тут Геннадий Андреевич прямо сам не свой. Он буквально лезет из кожи, буквально распластывается перед патриархом.

Спрашивается – зачем Зюганов это делает? Ведь мы прекрасно знаем, что религия – это крайне реакционная, враждебная прогрессу сила, тормоз общественного развития, идейное орудие угнетателей и эксплуататоров для порабощения угнетенных и эксплуатируемых. Поэтому коммунисты, как борцы за общественный прогресс, как представители и защитники угнетенных и эксплуатируемых - не могут относиться к религии иначе как резко отрицательно.

Как же в таком случае понимать этот распаленный клерикализм Зюганова, который упорно называет себя «коммунистом»?

Сторонники Зюганова отвечают так: не надо, мол, теперь нападать на религию, чтобы не отталкивать верующих, чтобы не настраивать их против коммунистических идей.

Ну что ж! Это совершенно правильно. И Ленин говорил, что пока рабочий класс не победил и не взял власть, не нужно заострять особое внимание на религии, потому что это значит сталкивать верующих и неверующих пролетариев, а мы, наоборот, стремимся к объединению всего пролетарского класса. Надо, учил Ленин, не упирая на религиозные заблуждения верующих трудящихся – втягивать их в классовую борьбу. А классовая борьба уже откроет им глаза и покажет, какова на самом деле роль религии в эксплуататорском обществе.

Так что не нападать теперь на религию – это, конечно, правильно. Но ведь «не нападать на религию» и раболепствовать перед ней – это совсем не одно и то же! Зюганов вполне мог бы не трогать религию – но при этом не расшибаться в лепешку перед попами. Ведь его никто не принуждает стоять в храме со свечками. Никто его не тянет за язык петь гимны православию на всяких черносотенных поповских сборищах вроде «Народного собора». Никто от него не требует с пистолетом к виску поздравлять с именинами патриарха Кирилла - в самых коленопреклоненных выражениях. Никто ему не угрожал зверскими пытками, заставляя писать позорные книжонки («Святая Русь и Кащеево царство», «Верность», «Русский стержень державы»), и пр., в которых Зюганов просто превзошел сам себя, демонстрируя свою пламенную любовь к православию.

Словом, лидеру КПРФ совершенно необязательно было делать все вышеперечисленное. Вполне можно было просто не трогать религию – но воздержаться от всего этого пресмыкательства перед РПЦ.

Однако Зюганов все это делает – абсолютно добровольно, безо всякого принуждения, с радостной готовностью.

Он выступает на всяких фашистских черносотенных сборищах и там вещает о «важной роли русской православной церкви в державном строительстве русского государства». Хотя эта самая русская православная церковь участвовала в «державном строительстве» государства классового, феодального, эксплуататорского, построенного на жесточайшем угнетении трудящихся масс. Она была самой деятельной помощницей угнетающего класса, она поддерживала несправедливость, гнет и эксплуатацию, объявляя их «божьей волей. Она оправдывала крепостное право, и сама была крупнейшим крепостником, владела сотнями тысяч крепостных.

Каждый год 24 мая Зюганов поздравляет патриарха Кирилла с «тезоименитством». От этих поздравлений тянет рвать – до того они холуйские. Зюганов просто лезет из кожи, просто не знает, как угодить Гундяеву, как продемонстрировать ему свою нижайшую преданность. В последнем поздравлении он в числе прочего хвалит Кирилла за то, что тот «заботится о том, чтобы молодежь знала правду о нашей истории».

«Правду о нашей истории»! Это при том, что Гундяев вылил столько грязи на Октябрьскую революцию! Что не называет ее иначе как «катастрофой»! И у Зюганова повернулся язык сказать такое! Где же у него стыд?! Или он его давно и благополучно продал - за жирную думскую зарплату и за позорные награды, которые он благодарно принимает из рук буржуазии?

Ну, а что сказать о таких устных и письменных зюгановских перлах, вроде того, что «Исус Христос был первый коммунист», или что «Кодекс строителя коммунизма» взят из Нагорной проповеди?

А вот и еще похлеще:

«…Именно безумие богоборчества стало одной из причин развала СССР и всех наших нынешних бед».

(Это кто говорит? Коммунист? Или махровый антисоветчик?)

Здесь все ложь, от начала и до конца. Мы уже хорошо знаем, что привело к гибели социализма первой волны – отход от марксизма, отказ от классовой борьбы, разрушение диктатуры пролетариата. Это в итоге привело к тому, что окрепли контрреволюционные силы (кстати, одной из них была церковь, которая принимала деятельное участие в разрушении социализма). Что же касается «богоборчества» Советской власти – оно состояло лишь в том, что Советская власть не давала спуску антисоветчикам в рясах, пресекала их контрреволюционную деятельность. Да еще просвещала трудящихся, помогала им избавиться от религиозного дурмана и обрести научное мировоззрение. (Как и должна делать власть революционного класса, который не нуждается в обмане и строит передовое общество на научной основе).

***

Отсюда вполне ясно - Зюганов пресмыкается перед РПЦ вовсе не в интересах классовой борьбы рабочего класса. (Зюганов и классовая борьба - звучит как анекдот!). Он это делает не для того, чтобы не оттолкнуть верующих трудящихся - а для того, чтобы выслужиться перед буржуазией, чтобы быть в ее глазах примерным пай-мальчиком. Он это делает потому, что он не коммунист - а буржуазный деятель, причем самого реакционного, самого мракобесного, фашистского толка.

***

Одна поклонница КПРФ спросила – а почему собственно Зюганов не может все это делать? У нас мол свободная страна, и Зюганов как любой гражданин может ходить в храм, стоять со свечкой и поздравлять патриарха. Почему же мы против этого?

На это я отвечу так. Мы не говорим, что Зюганов не может это делать. Мы только говорим, что этого не может делать коммунист.

Мы вовсе не против того, чтобы Зюганов это делал. Мы лишь против того, чтобы он морочил людям голову, называя себя коммунистом.

Зюганов, конечно, имеет полное право ходить в церковь. Он может даже вообще оттуда не вылезать, поселиться там насовсем. Если он любит попов -– пускай хоть в десна с ними целуется. Если ему нравится вылизывать филейные части Гундяева – на здоровье, пускай вылизывает. Даже то, что он клевещет на Советскую власть, несет вздор о ее «богоборчестве» – для нас не новость. Мало ли мракобесов, лжецов и клеветников, Зюганов не первый и не последний.

Словом - мы к Зюганову никаких претензий не имеем.

У нас есть к нему только одна претензия - пусть он перестанет врать.

ПУСТЬ ПЕРЕСТАНЕТ НАЗЫВАТЬ СЕБЯ КОММУНИСТОМ!