Никто не должен лишиться права на крышу над головой

4 ноября 2020 года явочным порядком было восстановлено право семьи Харченко на жильё.

Георгий Харченко был лишён жилья 14 сентября, в тот день, когда находился на больничной кровати после проведённой операции, а его сын Данил был на работе. В отсутствии проживающих группа рейдер-приставов взломала замки семьи Харченко, после чего 302 квартира была поставлена на сигнализацию. Вещи семьи остались за опечатанной дверью, а некоторые из них, как выяснилось позже (ряд документов и 9 тысяч рублей) и вовсе пропали.

Несмотря на то, что все другие 48 семей, проживающих в доме на тех же основаниях, что и сам Георгий Харченко, в 2013-14 годах (после длительной, но успешной борьбы) получили квартиры, Георгию Харченко (видимо, за его активность) в этом жилищном праве было отказано. Семья Харченко и ещё 4 семьи остались ни с чем. В остальные годы их периодически пытались из дома выгонять, то с помощью отключений коммунальных услуг, а то и вовсе радикальным заваривание дверей целого подъезда.

24 и 31 октября Георгий Харченко выходил с чистым листом на Красную площадь и с готовым объяснением, чтобы достучаться до высоких ведомств, в которых принимают решения о лишении салютовцев законного жилья. Но вместо помощи оставшимся жителям дома отключили полностью водоснабжение и тепло.

2 ноября салютовцы после рабочей смены отправились в Префектуру ВАО, чтобы добиться возвращения отключенных коммуникаций. Усталым и голодным им пришлось остаться в Префектуре на ночь, так как власти отказывались вернуть людям в коронавирусное время воду. Утром на помощь подоспели депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов и Елена Янчук. Они договорились с префектом о восстановлении света, воды и тепла.

Подача света и холодной воды была возобновлена, с горячей водой и теплом до сих пор задержка, а ГБУ «Жилищник Соколиная Гора» уже несколько раз подъезжал к дому и 3 и 4 ноября с целью заваривания дверей. Дверей, за которыми продолжают оставаться несколько семей.

Право семьи Харченко на жильё было восстановлено явочным порядком на основании решения суда — напоминаем, что по резолюционному разъяснению решения суда 2 инстанции, суд не принимал решения о выселении Данила Харченко из дома по адресу 9-я улица Соколиной Горы д. 9.

Поддержали Харченко и сами жители дома, а также Движение общежитий Москвы, РКРП, ОКП Рабочий Компас, Рабочий Контроль, МТ, МОО Родина.

Никто не должен лишиться права на крышу над головой, каждый имеет право на жильё! Но попытки массового выселения людей из общежитий проходят в разных частях Москвы, и, конечно же, необходимо поставить точку в этом беззаконии.