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Московский листок

Ковид-геноцид в Дании

Опубликовано 05.11.2020 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Ковид-геноцид в Дании

Датское правительство приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса, было сообщено на пресс-конференции в канцелярии премьер-министра. Коронавирус быстро распространился среди 1 139 норковых ферм в Дании.

"Все норки в Дании должны быть убиты", - отметила премьер-министр Метте Фредериксен, принявшая участие в пресс-конференции в режиме онлайн, поскольку в настоящее время она находится на самоизоляции после встречи с министром юстиции Ником Хэккерупом, у которого подтвержден коронавирусный диагноз. 

Помощь фермерам в уничтожении норок окажут вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям. 

***

Интересно, а каков вообще риск заразиться коронавирусом от норки? Мне кажется, очень и очень небольшой. 

Зато в Дании больше тысячи ферм, то есть речь идет, наверно, о целом миллионе зверьков или даже больше. Впрочем, разводят их ведь тоже не из любви кбратьям меньшим - их убивают и сдирают с них шкурки.

Мне кажется, есть в этом какая-то справедливость - китайцы разводят летучих мышей и жрут их сырыми, вот вам и источник заражения коронавирусом. А европейцы не жрут норок, но носят их пушистые шкурки. Не кажется ли вам, что есть в этом какая-то справедливость? Ты покупаекшь своей бабе шубу, на которую убили и ободрали сотню пушистых симпатичных зверьков, ты тратишь на это приличные деньги - и потом вы всей семьей получаете смертельно опасное заболевание. За свои деньги.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Посмотри наИрак изевропы! Тыувидишь вдали тольок ж-пы! Наевропу взгляни изИрака! Там одна колоссальн
!VOTJETOTTOTBOGDA!!&&& написал 05.11.2020 02:23
"В дании жил в зоопарке жираф
Тому жирафу - в затылок "Пиф-пвф!"
Скачут от радости датские дети!
Только жирафика - нету на свете!
-То таки да...
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