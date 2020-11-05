Байден побеждает сша выборы В оставшихся нераспределенных штатах Байден лидирует: Невада - 6 выборщиков Аризона - 11 Висконсин - 10 Мичиган - 16 Мэн - 4 Вместе с уже распределенными голосами у него получается 271 голос при 270 необходимых. Трамп лидирует: Аляска - 3 Пенсильвания - 20 Сев. Каролина - 15 Джорджия - 16 В общей сумме у Трампа получается 267 голосов. При этом следует иметь в виду, что в Пенсильвании не подсчитана еще четверть бюллетеней, которая поступила по почте, а из этой четверти - две трети голосов за Байдена. Результаты экзит-пола в Пенсильвании: Байден - 50,6% Трамп - 47,3% Так что высока вероятность, что окончательный результат будет такой: Байден - 291 Трамп - 247



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