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Московский листок

Байден побеждает

Опубликовано 05.11.2020 автором Александр Фролов в разделе комментариев 0

сша выборы
Байден побеждает
В оставшихся нераспределенных штатах Байден лидирует:
Невада - 6 выборщиков
Аризона - 11
Висконсин - 10
Мичиган - 16
Мэн - 4
Вместе с уже распределенными голосами у него получается 271 голос при 270 необходимых.
 
Трамп лидирует:
Аляска - 3
Пенсильвания - 20
Сев. Каролина - 15
Джорджия - 16
В общей сумме у Трампа получается 267 голосов.
 
При этом следует иметь в виду, что в Пенсильвании не подсчитана еще четверть бюллетеней, которая поступила по почте, а из этой четверти - две трети голосов за Байдена.
 
Результаты экзит-пола в Пенсильвании:
Байден - 50,6%
Трамп - 47,3%
Так что высока вероятность, что окончательный результат будет такой:
Байден - 291
Трамп - 247


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