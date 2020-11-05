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Московский листок

Наш выбор - "Единая Америка"!

Опубликовано 05.11.2020 автором в разделе комментариев 1

сша выборы
Наш выбор - "Единая Америка"!

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил самое большое количество голосов избирателей в истории - он уже получил 70,33 млн голосов, тем самым он побил рекорд бывшего президента США Барака Обамы (в 2008 году экс-глава Белого дома набрал 69,5 млн голосов).

Мне кажется, что получить в таких условиях больше голосов выборщиков для Трампа маловероятно, а для Америки чревато - на прошлых выборах аналогичное расхождение (Клинтон получила на полтора миллиона голосов больше, но проиграла по выборщикам) уже привело к массовым беспорядкам, угрозе выхода Калиформии из состава страны и практически поставило США на грань гражданской войны. 

Но навряд ли Трамп вот так запрсто отдаст власть - он уже готовит судебные иски по проблемным штатам, что как минимум задержит провозглашение нового президента на какие-то месяцы. Если же суд установит фальсификации, то и вовсе ситуация станет малопредсказуемой.

Но я, в общем, не об этом.

Посмотрите, с какой заинтересованностью наши граждане следят за выборами в Америке. Их исход все еще неясен, а от исхода этого реально зависит наша будущая жизнь на ближайшие годы. И это касается не только нас - весь мир следит за предвыборной гонкой мирового гегемона. От итогов выборов в США зависит судьба всего мира, а вот голосуют на них только 300 миллионов граждан США. Более того, на финал даже и их голоса не имеют решающего значения (см. выше), а все решит голосование пяти сотен выборщиков от штатов. 

Это наш мир такой. Мы его не выбирали...

Но в России это выглядит особенно парадоксально - ведь от собственных выборов мы давно не ждем вообще никаких сюропризов и никаких перемен...

Однако и в самых демократических странах, где есть реальная политическая конкуренция и реально избирают президентов, вся борьба в конечном счете строится на  отношениях той или иной политической силы к Америке. И для них Америка остается мерилом всего и глобальным ориентиром. И они, в конечном счете, зависят от решения пяти сотен американских выборщиков.

Более того, из страны периферийного капитализма вроде РФ, легче повлиять на американского президента, чем на своего собственного...



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Всего комментариев к статье: 1
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Равноправие гениталий должно быть
Эх, ма ыы написал 05.11.2020 11:23
Я вам больше скажу, среди нас людей имеются особи с дырочками и мы люди их постоянно насилуем, заставляем сосать наши отростки, лизать шары, вылизывать анусы, жрать сперму.
Для размножения человечества необходимо один раз в год совершить обычные половой акт, без извратов.
Эти особи очень зависимые и за еду, тепло в доме, новую одежду вынуждены обслуживать.
Заметка для ОКП!
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