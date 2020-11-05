Бойтесь китайцев, дары приносящихю. Да и своих врачей тоже

О китайской щедрости

Я привожу и привожу официальные данные, что коронавирус SARS-COV-2 не выделен – нет его, так сказать, «золотого стандарта», или «нет количественно определимых вирусных изолятов 2019-nCoV».

Ещё раз повторю то, что почему-то плохо понимают, – образец этого вирус SARS-COV-2 не был помещён в среду, отдельную (изолированную) от больного COVID-19, в этой среде не был размножен и та часть этой колонии вирусов, которая размножилась, не была снова введена здоровому человеку, с получением у него симптомов болезни COVID-19. Не было установлено, что то, что считают вирусом SARS-COV-2 может вызвать болезнь с симптомами COVID-19.

А это значит, что до сих пор не известен состав РНК (генома) этого пресловутого SARS-COV-2, следовательно, ПЦР-тест, используемый для определения SARS-COV-2, показывает в пробе для анализа неизвестно что, скорее всего только участок РНК самого человека.

Мною возмущаются «специалисты», сначала, понятное дело, возмущаются моей некомпетентностью:

«Возможно, путаница состоит в том, что никакой вирус нельзя «выделить» подобно бактерии - то есть посеять на агар-агаре в чашке Петри чистую культуру бактерии, вырастить ее, размножить и тем самым доказать, что у вас в руках именно нужный вам возбудитель. Вирусы и на агаре, и на иной питательной среде не растут - только в живой клетке».

Во как?!

Но ведь из этого утверждения следует, что до сих пор ни один вирус никогда не был выделен в чистом виде, поскольку это невозможно без живой клетки. Так, что ли? А как же, скажем, куриное яйцо как инкубатор вирусов? Это живая клетка или нет? А как же помянутый американцами раствор для инкубации вирусов: «разбавитель, состоящий из суспензии клеток человека A549 и вирусной транспортной среды (VTM)»? https://www.fda.gov/media/134922/download?fbclid=IwAR2v8V4p7uzc8J5BDK2cSPlqxQ56IiWBHIgy5MZtT8flQrW_GVlHXod356Y

Что-то ковид-паникёры уж очень сильно недооценивают развитие биологии.

Ну и что касается конкретно SARS-COV-2, то мне уже не в первый раз указывают «очевидное»:

«SARS-CoV-2 — Betacoronavirus B, выделен во второй половине 2019. Геном вируса полностью расшифровали службы здравоохранения Китая, 10 января его сделали публично доступным».

То есть, с одной стороны, «никакой вирус нельзя «выделить»», а с другой стороны, «SARS-CoV-2 — Betacoronavirus B, выделен во второй половине 2019» могущественными китайцами и передан всему миру – пользуйтесь! Так?

Эти наши критикующие меня специалисты, судя по всему, не в курсе, что ведь и Россия с самого начала ковид-идиотизма захотела воспользоваться китайскими достижениями и в конце февраля 2020 года (ещё в конце февраля!) послала в Китай, прямо в Ухань делегацию за этим вирусом. А в составе делегации из РФ был и профессор Владимир Никифоров, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Пироговского медицинского университета, эксперт ООН по биотерроризму. И вернувшись из Китая, В. Никифоров рассказал, что именно им там в Китае дали, и о доступности «генома SARS-CoV-2» для мировой медицины. В частности, на вопрос, попал ли он в больницы Уханя, Никифоров ответил:

«В Ухане нет. У меня задание как раз и было взглянуть взглядом профессионала, но китайцы догадались, что я профессионал, поэтому на Пекине все и оборвалось. Я думаю, что, естественно, не из-за меня, была представительная бригада, нас было восемь или семь человек, в общем, двое только было представителей Минздрава, остальные были представителями Роспотребнадзора. Я был со стороны Минздрава, я хотел все это посмотреть. Ладно, думаю, черт с ним, не пустили меня в Ухань, давайте покажите мне больницу в Китае. Тоже не пустили. Мы приехали со своими тест-системами, говорим: дайте нам их испытать. Нам говорят: «А мы вас в лабораторию не пустим, дайте нам ваши тест-системы». Забрали, ушли к себе в лабораторию, через несколько часов пришли, сказали — работают. Остается поверить. Говорим: «Дайте вирус». Отвечают: «Не можем, он у нас двойного назначения»». https://www.bfm.ru/news/439203

!!!

Для уж совсем непонятливых: КИТАЙЦЫ ЗАСЕКРЕТИЛИ ГЕНОМ ВИРУСА, как бы вызвавшего у них эпидемию. Не дали его «всему человечеству», а засекретили!

Это вот так китайцы информировали человечество об вирусе, благодаря которому мировые идиоты объявили пандемию и поставили на уши все страны.

Но как это может оправдать российских «учёных», которые и не пробуют сами, без китайцев (больных-то уже полно и в России) выделить этот вирус и получить вирусные изоляты для обеспечения ПЦР-тестов?? Но и российские «учёные» тоже вирус не выделили… но зато уже создали вакцину против него. Против неизвестно чего?? Да, против неизвестно чего!

А как это оправдывает тех же американцев, которые вместо поиска реального образца вируса SARS-CoV-2 всего лишь сообщают, что:

«Поскольку в настоящее время нет количественно определимых вирусных изолятов 2019-nCoV,» - то есть, поскольку сам вирус SARS-COV-2 до сих пор не выделен (нет отдельных изолированных колоний этого вируса – «изолятов»), - «то образцы, предназначенные для обнаружения РНК 2019-nCoV, были протестированы с характерными запасами in vitro транскрибированной полноразмерной РНК (N-ген; номер GenBank: MN908947.2) известного титра (копии РНК/мкл), введенными в разбавитель, состоящий из суспензии клеток человека A549 и вирусной транспортной среды (VTM) для имитации клинического образца».

Как вам нравится, что американцы разослали по лабораториям мира не образцы того вируса, который, якобы, начал эпидемию в Китае, – с этим вирусом и американцам «не обломилось». Но американцы не выделяли и тот вирус, эпидемия которого, якобы, охватила все США.

Оцените идиотизм – в США уже числится 10 миллионов заразившихся и чуть ли не четверть миллиона умерших, а «американская РНК вируса SARS-COV-2», это не РНК как бы бушующего в США вируса, а на самом деле ВЫМЫШЛЕННАЯ конструкция, не имеющая никакого фактического подтверждения в том, что эта ФАНТАЗИЯ вызывает болезнь COVID-19.

Так можно ли оценить глубину идиотизма в деле с этим COVID-19?

И как переоценить щедрость китайцев, «дары приносящих»?

Ну и дополню видео-доказательством.

«Голос Германии» выложил видело с переводом нового интервью с адвокатом Фулмичем, а этот адвокат, напомню, организовывает иск к тем лицам, которые утверждают, что ПЦР-тест указывает на заражение вирусом SARS-CoV-2. Это ложь, нанёсшая огромные убытки бизнесу во всех странах!

В частности, в Канаде начался процесс по возмещению убытков из-за пандемии и есть большая вероятность что канадский судья даст возможность превратить этот иск бизнесменов в коллективный иск. Видео «Голоса Германии» провисело 2 часа и было удалено Ютубом. Сейчас это видео можно посмотреть здесь:

https://zen.yandex.ru/media/id/5bd6bcf3844db800aa5b6ac0/nemcy-podali-v-sud-na-drostena-iz-sharite-i-zachinscikov-pandemii-5fa254c85dc59845dd229b50

О врачах

Сейчас, подумав, я понял, что корректно описать, как же я вылечился, мне не дало раздражение на совершенно не лечивших меня врачей больницы, и то, что они вписали мне в эпикриз что попало – ту болезнь, о которой я и раньше, и сегодня и понятия не имею.

Повторю, 12 октября у меня начала подниматься температура, но уже 14 я «через задний проход без рецепта» сумел купить три таблетки азитромицина и начал их принимать. Это сильный антибиотик широкого спектра действия. А вызванный мною 15 октября врач выписал рецепт и потребовал принимать азитромицин минимум 7-9 дней. Кроме этого, уже с 16 октября меня дистанционно начал лечить медицинский центр при московском правительстве – врач-куратор начал звонить каждый день и спрашивать, как дела? Вот он и потребовал, чтобы я вызвал скорую, когда у меня температура не снижалась ниже 39. Таким образом, к моменту, когда я 19 октября вызвал «скорую», я уже 6 дней принимал антибиотики.

А вот в больнице мне никаких антибиотиков не давали, как я понимаю, там врачи сразу лечили у меня вирус, а вирус антибиотики не убивают. Зачем же мне давать антибиотики? Но, тем не менее, я пролечился антибиотиком ещё до больницы - сам, а в больнице, повторю, был курочкой, несущей золотые яйца для тех, кто меня «лечил».

Сейчас вопят, что что в больницах не хватает мест, простите, а что я в больнице аж 5 дней делал? А что делали такие как я, которые провели в больнице всё те же 4-7 дней? Это что у меня такое страшное было, что за 5 дней прошло?

Ладно, о себе достаточно.

Я ранее ошибался, когда писал, что врачи, работающие с больными, заражёнными как бы COVID-19, получают 90 тысяч рублей премии в месяц. Меня поправил комментатор, которые рассказал, что на самом деле:

«Согласно постановлениям Правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 484 и Правительства Москвы от 6 апреля 2020 г. № 343-ПП московский врач, отрапортовавший об обнаружении «больного КОВИД», получает две выплаты:

- 80 тыс. рублей в месяц от Правительства РФ;

- 70 тыс. рублей в месяц от Правительства Москвы.

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/employees-benefits.html

Итого: 150 (сто пятьдесят) тысяч рублей без налогов (эти выплаты от НДФЛ освобождены) получает каждый московский врач ежемесячно, кроме основной з/п и прочих надбавок - при условии, что этот врач регулярно рапортует об обнаружении «больных КОВИД».

И, кстати, это деньги не страховых компаний, они выплачиваются из бюджета (РФ и Москвы).

Риторический вопрос: закончится ли когда-либо московская КОВИД-истерия, если бизнесменам в белых халатах безумно выгодно обнаруживать «больных с КОВИДом»?

Ну и в качестве иллюстрации к этому выводу конкретный акт о смерти конкретного мужчины 68 лет, случившейся буквально на днях:

«Причина смерти:

I а) – отёк мозга;

б) – инфаркт мозга, вызванный неуточнённой закупоркой или стенозом мозговых артерий;

в) –

г) –

II коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован (подтверждён лабораторным тестированием не зависимо от тяжести клинических признаков или симптомов)».

Оценили? Никаких признаков коронавируса у мужчины не было, но, оказывается, «коронавирус был» потому, что так наконец показал некий анализ ПЦР.

История: мужчина попал в больницу с высокой температурой и кашлем без каких-либо признаков COVID-19 – анализы при поступлении показали его отсутствие. Но его сразу же начали лечить от коронавируса и за три дня «лечения» в больнице, врачи так и не выяснили, что у больного было ОНМК – «острое нарушение мозгового кровоснабжения» – инсульт. И в результате через три дня бездействия врачей по лечению инсульта, у мужчины остановилось дыхание, в реанимации мужчина пожил ещё сутки и умер.

Но, как видите из акта о смерти, причина смерти оказывается не в том, что мужчину не лечили от инсульта сразу же, а в том, что после смерти анализ наконец-то показал, что «у него коронавирус»!

Значит врачи могут заслуженно получать 150 тысяч доплаты за доблестное лечение этого больного, а статистика пополнится ещё одним «погибшим от коронавируса».

Спасибо вам, ковид-паникёры, за такое совершенствование системы здравоохранения!

От редакции: Да, именно так - критерии "выделения" бактерии, разработанные еще в начале ХХ века, не могут быть применимы к выделению вирусов, поскольку вирусы самостоятельно не растут на питательных средах, а встраиваются в систему воспроизводства РНК живой клетки, и воспроизводят сами себя посредством органелл захваченной вирусом живой клетки.

Поэтому никак не получится выяснить, производит эта клетка вирусную РНК или свою собственную - потому что это один и тот же процесс, и одна и та же РНК. Просто один из участков РНК является вирусным, и служит для строительства вирусного тела, которое потом выделяется клеткой во внешнюю среду - клетка при этом чаще всего гибнет.

Но это не значит, что выделенный клеткой вирус - не вирус, и что он "не выделен".

И это не значит, что на основании "неправильно" выделенных вирусов невозможно произвести вакцину. Чем и занимаются порядка 70 научных центров во всем мире. Или все они дураки либо мошенники, и только Юрий Игнатьевич Мухин понимает весь процесс?

Такое предположение имеет право на существование, но все же оно крайне маловероятно.

А.Б.