Коммунальщики атакуют

4 ноября 2020 года явочным порядком было восстановлено право семьи Харченко на жильё, незаконно выселенных 14 сентября 2020 года из дома по адресу 9-я улица Соколиной Горы дом 9.5 ноября сын Данила вызвал полицию, чтобы зафиксировать потоп, который несколько дней шёл за закрытыми приставами дверями в квартире № 302. Пол в ванной фактически провалился, а в подвале за эти дни вода собрала настоящие подвальные озёра. Жители уже жаловались, что дом сознательно и последовательно приводят в негодность столь варварскими методами, ведь потоп воды был также организован и в соседнем подъезде, в квартире № 296.

Полиция приехала, зафиксировала все преступные действия, связанные с порчей дома. Вскоре подъехал водоканал, но, как оказалось, его интересовала не аварийная ситуация, а отключение водоснабжения от всего дома полностью. Ведь как повторяют все ведомства удобно принятую официальную ложь, что дом давно расселён, и потому отключение коммуникаций вопрос чисто технический, не нарушающий ничьих прав.

Впрочем, встретившись с препятствием виде реально проживающих в доме людей, водоканал уехал. Следом за ними подъехали газовики. Газовики тоже хотели отключить дом от своих коммуникаций.

Напоминаем, что только 3 ноября салютовцы после переговоров в префектуре ВАО депутатов Мосгордумы Михаила Тимонова и Елены Янчук, получили гарантии от префекта, что пока дом не будет расселён по факту, никаких отключений коммуникаций проведено не будет. Но, видимо, слова префекта, не имеют никакой силы, раз коммунальные службы фактически атакуют дом.

Также 5 ноября Харченко побывали в Измайловском районном суде, пытались подать жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении приставов, проводивших незаконное выселение. В суд их не пустили, и жалобу не приняли. Коронавирус! Но, видимо, коронавирус, обитает только в высоких ведомствах, а остальным можно жить без воды, и без мытья рук, раз во всём разбирающиеся власти так упорно отключают дом от коммуникаций вопреки знаменитому вирусу.

Дом авиастроителей в 2013-14 годах (после длительной, но успешной борьбы) начали расселять, рабочие завода получали новые квартиры. По непонятной, а отсюда, весьма мутной схеме, 5 семей новое жильё не получили. В остальные годы их периодически пытались из дома выгонять, то с помощью отключений коммунальных услуг, а то и вовсе радикальным заваривание дверей целого подъезда. И теперь, как видим, настойчиво продолжают выгонять авиастроителей на улицу.

Сейчас у дома № 9 по 9-й улице Соколиной Горы ожидается визит представителей из Управы и Префектуры. Посмотрим, какое слово будет за ними в данной ситуации. Газовики также ожидают их решения.