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Московский листок

Масштабы советской коррупции в сравнении с легальными доходами "единороссов"

Опубликовано 06.11.2020 автором Игорь Олин в разделе комментариев 0

ссср революция советы
Масштабы советской коррупции в сравнении с легальными доходами "единороссов"

"Узбекское дело" стало самым масштабным и громким делом о коррупции в советскую эпоху. Имена следователей Гдляна и Иванова были известны всему СССР. Отважные милиционеры ассоциировались у граждан с популярным киногероем того времени комиссаром Каттани, непримиримым борцом с итальянской мафией. На пике популярности в перестройку они даже оказались в составе участников первых съездов народных депутатов страны.

Несомненно, "узбекское дело" потрясло основы советского общества, свидетельствовало, что система прогнила насквозь. Но каким видится его размах по прошествии 35 лет в сравнении с современными российскими реалиями?

При Шарафе Рашидове, бессменно возглавлявшем Узбекистан до своей кончины в октябре 1983 года, в республике был отлажен и поставлен на поток механизм продажи кресел районных, областных и республиканских начальников. Снизу доверху все должностные лица, начиная с бригадиров, в большинстве отраслей должны были ежемесячно выплачивать вышестоящему начальнику определённую сумму за покровительство. Обычными стали поборы с рядовых работников на такого рода взносы.

За десятки лет функционирования этой системы в орбиту преступной деятельности были вовлечены тысячи руководителей разного ранга. За то, чтобы в центре "не замечали" происходящего, узбекская мафия щедро расплачивалась с чиновниками из Москвы. Следствию удалось добраться до самого верха цепочки. В итоге министр внутренних дел Щелоков застрелился, застрелилась, не выдержав позора, его жена. Застрелился министр внутренних дел Узбекистана Эргашев. Множество коррупционеров получили длительные сроки заключения, двое были приговорены к смертной казни.

Так вот напомню, что Эргашев обвинялся во владении участком площадью 0,5га, на котором стояли несколько строений, возведённых с помощью взяток в виде 130 автомашин железобетона и 4 автомашин цемента. А нынешний депутат-единоросс в ЯНАО Крюк владеет 195 земельными участками размером 370 кв.км., что превышает площадь Гренады. Депутат-единоросс Гречин в Псковском законодательном собрании обзавёлся латифундиями в 320 кв.км, что больше площади Мальты. Депутат-единоросс Санников в Хакасии может похвастать 220 кв.км собственной земли. И никто из них стреляться не собирается, все они, как говорил в знаменитом монологе Райкин, "уважаемые люди". Между тем Эргашеву потребовались бы столетия нашумевшей незаконной деятельности, чтобы хоть как-то остаться незатенённым в ряду членов сегодняшней партии власти.

У приговорённых к казни узбекских коррупционеров обнаружили имущество соответственно на 1,5 и 4,5 миллиона рублей. Журналисты перестройки приводили расчёты, что советскому рабочему пришлось бы трудиться за такой капитал лет четыреста и больше. Коррупционеры создавали своё богатство десятилетиями, а нынче министр промышленности Мантуров задекларировал годовой доход в 589 млн.руб., и даже с учётом постоянно дешевеющего рубля российскому рабочему придётся трудиться уже тысячи лет, чтобы сопоставить свои заработки с теми, кто находится у кормила власти. Что уж говорить, в РФ даже полковники и пропагандисты ТВ владеют миллиардами наличных или недвижимостью, стоимость которой также исчисляется в миллиардах.

Так что переход к суверенным "рынку" и "демократии", на практике извращённых в каких-то нелепых и жутких уродов, распространил узбекский опыт на Россию, только сделал его абсолютно законным. Не надо никому ничего заносить с заднего двора. Достаточно принимать нужные законы, над чем кропотливо трудятся депутаты "Единой России" и карманной оппозиции. В соответствии с путинской законностью "коррупционеры" теперь считают гроши в деревенских клубах и поликлиниках, заполняя талмуды справок и деклараций, зато все "кристально честные люди" рядом со своими бизнес-жёнами, матерями и племянниками являют собой сам успех и благополучие.



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