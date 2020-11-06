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Московский листок

Женщина, которая убежала

Опубликовано 06.11.2020 автором в разделе комментариев 0

кино москва митина
Женщина, которая убежала

Помните такую смешную пародию на советскую "Кинопанораму"?  Толстый мужик,  подперев голову кулаком и развалившись в кресле,  голосом Эльдара Рязанова так, глубокомысленно:  "О чём этот фильм?  Да ни о чём!...."

Эту фразу можно предпослать эпиграфом к выходящему сегодня в российский  кинопрокат фильму южнокорейского мэтра Хона Сан Су  "Женщина, которая убежала" в полной мере.  Да, в общем, и практически ко всем картинам Хона Сан Су  -  фантастически популярного, между прочим, что на Родине, что в Европе.  У большинства его фильмов один сюжет:   герои встречаются, как правило, в безликих минималистических интерьерах,  с аппетитом уплетают еду под лёгкое корейское пойло, болтают ни о чём, зритель терпеливо, с пиететом перед сединами культового южнокорейского классика ожидает, когда, собственно, начнётся экшн,  а тут раз, и финальные титры поплыли.  Конец фильма!

Однако, недоумение зрителя длится всего несколько секунд.  В его голове тут же складывается цельная картина   -   запутанный сюжет с неясным финалом, всегда оставляющий возможность для разных истолкований,  тонкая психологическая игра, сдобренная мягким юмором, сложная мозаика взаимоотношений героев.  Героиня нового фильма "Женщина, которая убежала" последовательно посетила  трёх подруг,  везде  попила-поела  (судя по фильмам Хона Сан Су,  в Южной Корее в гости ходят исключительно со своим бухлом и своей едой, её же и едят), везде единообразно потрещала о своей счастливой семейной жизни  (при этом с таким непроницаемым постным лицом, что в семейное счастие верится с трудом),  и этот сюжет воспроизводится в трех разных вариантах.  В первом случае её собеседник   -  разведённая подруга, которая предпочла прелести гетеросексуального брака  тихой спокойной жизни с собственной соседкой,  во втором   -   подруга-эмансипе, утверждающая, что все корейские мужчины   -   буээээ и отстой,  безжалостно отшивающая влюблённого в неё поэта-графомана,  но при этом безответно вздыхающая по своему соседу сверху,  в третьем    -   хозяйка маленького кинотеатра на окраине Сеула, когда-то отбившая у героини мужика.  Мужик, кстати, тоже появляется в фильме, правда, со спины, и ничего, кроме его затылка, м не увидим, одно понятно   -  это какой-то очень не простой и не рядовой для героини затылок.  С затылком героиня тоже потрещит исключительно ни о чём, тем не менее, нам понятно, что это какой-то важный, экзистенциальный разговор, после чего оба пойдут в кинозал, рассядутся по разным углам и будут, уткнувшись в одну точку, смотреть на экран, где тоже, кроме убаюкивающего морского прибоя, ничего не  происходит.

Знатоки творчества Хона Сан Су утверждают, что линейка фильмов с такой странной системой образов   (эмансипированные, но  неудовлетворённые героини  и жалкие, безвольные, отстойные мужики,  которых показывают исключительно со спины), появилась после того, как режиссёр  завёл роман с актрисой Ким Мин Хи, которая теперь исполняет главные роли во всех его фильмах.  Официально оформить отношения со своей музой Хон Сан Су так и не смог, потому что жена отказывает ему в разводе  (у них там в Южной Корее не забалуешь особенно),  и это роковым образом сказалось на его творчестве.  В общем, такая феминоцентричность нашла отклик  у европейского зрителя, но Хон Сан Су   -  это совсем не корейский Озон.  Его кинематограф исключительно корректный,  минималистичный, безэмоциональный, для европейца пресноватый   -  даже цветопередача у Хон Сан Су искаженная:  не совсем чёрно-белая, но никаких ярких красок, скорее, слегка колорированная чёрно-белая.  Такая манера неимоверно раздражает, но при этом ловишь себя на том, что оторваться от экрана не можешь.

Самая замечательная на мой взгляд,  сцена   -  унасекомление героинями соседа, невротика-котофоба, который требует  от женщин перестать  подкармливать дворовых котов  ("требовать" по-корейски  -  это значит вежливо позвонить в дверь,  вежливо спросить, а  так ли важно для соседок  привечать вороватого кота и взывать к добрососедским чувствам, а в ответ получить десятки поклонов, вежливые улыбки и заверения в том, что добрососедские отношения важны в этой жизни так же, как и забота о Божьих тварях, для которых трехразовое питание так же необходимо, как и для их двуногих друзей).  Жалкий котофоб  (точнее, его спина)  вежливо раскланивается, благодарит и  ретируется, пообещав нажаловаться в управляющий совет дома.

В общем, если вы любите странное кино,  котиков  и  не испытываете пиетета перед сильной половиной человечества, то творчество Хона Сан Су   -  для вас.  С сегодняшнего дня на экранах страны. 



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