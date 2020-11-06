Женщина, которая убежала кино москва митина Помните такую смешную пародию на советскую "Кинопанораму"? Толстый мужик, подперев голову кулаком и развалившись в кресле, голосом Эльдара Рязанова так, глубокомысленно: "О чём этот фильм? Да ни о чём!...."



Эту фразу можно предпослать эпиграфом к выходящему сегодня в российский кинопрокат фильму южнокорейского мэтра Хона Сан Су "Женщина, которая убежала" в полной мере. Да, в общем, и практически ко всем картинам Хона Сан Су - фантастически популярного, между прочим, что на Родине, что в Европе. У большинства его фильмов один сюжет: герои встречаются, как правило, в безликих минималистических интерьерах, с аппетитом уплетают еду под лёгкое корейское пойло, болтают ни о чём, зритель терпеливо, с пиететом перед сединами культового южнокорейского классика ожидает, когда, собственно, начнётся экшн, а тут раз, и финальные титры поплыли. Конец фильма!



Однако, недоумение зрителя длится всего несколько секунд. В его голове тут же складывается цельная картина - запутанный сюжет с неясным финалом, всегда оставляющий возможность для разных истолкований, тонкая психологическая игра, сдобренная мягким юмором, сложная мозаика взаимоотношений героев. Героиня нового фильма "Женщина, которая убежала" последовательно посетила трёх подруг, везде попила-поела (судя по фильмам Хона Сан Су, в Южной Корее в гости ходят исключительно со своим бухлом и своей едой, её же и едят), везде единообразно потрещала о своей счастливой семейной жизни (при этом с таким непроницаемым постным лицом, что в семейное счастие верится с трудом), и этот сюжет воспроизводится в трех разных вариантах. В первом случае её собеседник - разведённая подруга, которая предпочла прелести гетеросексуального брака тихой спокойной жизни с собственной соседкой, во втором - подруга-эмансипе, утверждающая, что все корейские мужчины - буээээ и отстой, безжалостно отшивающая влюблённого в неё поэта-графомана, но при этом безответно вздыхающая по своему соседу сверху, в третьем - хозяйка маленького кинотеатра на окраине Сеула, когда-то отбившая у героини мужика. Мужик, кстати, тоже появляется в фильме, правда, со спины, и ничего, кроме его затылка, м не увидим, одно понятно - это какой-то очень не простой и не рядовой для героини затылок. С затылком героиня тоже потрещит исключительно ни о чём, тем не менее, нам понятно, что это какой-то важный, экзистенциальный разговор, после чего оба пойдут в кинозал, рассядутся по разным углам и будут, уткнувшись в одну точку, смотреть на экран, где тоже, кроме убаюкивающего морского прибоя, ничего не происходит.



Знатоки творчества Хона Сан Су утверждают, что линейка фильмов с такой странной системой образов (эмансипированные, но неудовлетворённые героини и жалкие, безвольные, отстойные мужики, которых показывают исключительно со спины), появилась после того, как режиссёр завёл роман с актрисой Ким Мин Хи, которая теперь исполняет главные роли во всех его фильмах. Официально оформить отношения со своей музой Хон Сан Су так и не смог, потому что жена отказывает ему в разводе (у них там в Южной Корее не забалуешь особенно), и это роковым образом сказалось на его творчестве. В общем, такая феминоцентричность нашла отклик у европейского зрителя, но Хон Сан Су - это совсем не корейский Озон. Его кинематограф исключительно корректный, минималистичный, безэмоциональный, для европейца пресноватый - даже цветопередача у Хон Сан Су искаженная: не совсем чёрно-белая, но никаких ярких красок, скорее, слегка колорированная чёрно-белая. Такая манера неимоверно раздражает, но при этом ловишь себя на том, что оторваться от экрана не можешь.



Самая замечательная на мой взгляд, сцена - унасекомление героинями соседа, невротика-котофоба, который требует от женщин перестать подкармливать дворовых котов ("требовать" по-корейски - это значит вежливо позвонить в дверь, вежливо спросить, а так ли важно для соседок привечать вороватого кота и взывать к добрососедским чувствам, а в ответ получить десятки поклонов, вежливые улыбки и заверения в том, что добрососедские отношения важны в этой жизни так же, как и забота о Божьих тварях, для которых трехразовое питание так же необходимо, как и для их двуногих друзей). Жалкий котофоб (точнее, его спина) вежливо раскланивается, благодарит и ретируется, пообещав нажаловаться в управляющий совет дома.



В общем, если вы любите странное кино, котиков и не испытываете пиетета перед сильной половиной человечества, то творчество Хона Сан Су - для вас. С сегодняшнего дня на экранах страны.



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