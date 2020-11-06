Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Лукашенко распорядился не впускать белорусов обратно из-за границы, особенно врачей

Опубликовано 06.11.2020 в разделе комментариев 0

белоруссия лукашенко
Лукашенко распорядился не впускать белорусов обратно из-за границы, особенно врачей

Лукашенко распорядился не пускать в страну белорусов, выехавших за границу во время пандемии, передает ТАСС. По словам диктатора, власти не препятствовали выезду, поэтому те, кто уехал за рубеж, пусть там и остаются.

«Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время», — заявил Лукашенко на совещании, посвященном мерам противодействия распространению вирусных инфекций. 

По итогам совещания Государственный пограничный комитет Белоруссии рекомендовал гражданам страны не выезжать за ее пределы в связи с пандемией.

В ходе того же совещания президент Белоруссии распорядился не пускать обратно в страну белорусских врачей, откликнувшихся на просьбу Польши приехать и помочь в борьбе с коронавирусом. 

***

В Белоруссии, хоть это может показаться и странным, есть конституция, им она считается действующей. Статья 30 этой конституции гласит: "Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно".

Но какое дело диктатору до какой-то конституции? 

Вот, есть там и статья 25, в которой сказано: "Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию". Как она исполняется, все видели... Наверно, и Лукашенко видел - за что-то же он раздавал недавно награды своим карателям...

Так говорите, в Белоруссии не диктатура и Лукашенко не диктатор? Ага.

Больше того, он искренне считает всех граждан республики лично зависимыми - то ли своими крепостными, то ли рабами. Вот прямо так и говорит: "Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Однако надо понимать: уехал — назад не вернёшься". Ну и заодно поручил не признавать в республике дипломы, полученные за границей. Лишних же нет... Человек выучился за рубежом, вернулся на родину работать, а ему говорят: иди, работай там, где тебя учили...

Я понимаю белорусов - они уже видеть этого "батьку" не могут! Даже в семье жить с тяжелым психопатом невозможно, а тут - во главе государства такой.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы оценили меры, предпринимаемые государством, по борьбе с пандемией?:
Результаты
Интернет-ТВ
Для Путина в кремле установили собственное время
Для Путина в кремле установили собственное время
05.11.2020
Михаил Делягин: "Солженицын: Большая игра ХХ века"
Михаил Делягин: "Солженицын: Большая игра ХХ века"
30.10.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Коммунальщики атакуют (0)
Лукашенко распорядился не впускать белорусов обратно из-за границы, особенно врачей (0)
Масштабы советской коррупции в сравнении с легальными доходами "единороссов" (0)
Женщина, которая убежала (0)
Бойтесь китайцев, дары приносящих. Да и своих врачей тоже (15)
Наш выбор - "Единая Америка"! (13)
Никто не должен лишиться права на крышу над головой (2)
Для Путина в кремле установили собственное время (14)
Байден побеждает (14)
Ковид-геноцид в Дании (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Врачи-лишенцы и туристы-невозвращенцы
Михаил Делягин Михаил Делягин: Закон РФ: зачем Солженицыну паранджа?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Россия будет выплачивать пенсии мигрантам!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Либерасты такие либерасты
Михаил Делягин Михаил Делягин: Солженицын: прощание с мифом. Большая игра ХХ века продолжается и сейчас.
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss