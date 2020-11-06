Лукашенко распорядился не впускать белорусов обратно из-за границы, особенно врачей

Лукашенко распорядился не пускать в страну белорусов, выехавших за границу во время пандемии, передает ТАСС. По словам диктатора, власти не препятствовали выезду, поэтому те, кто уехал за рубеж, пусть там и остаются.

«Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время», — заявил Лукашенко на совещании, посвященном мерам противодействия распространению вирусных инфекций.

По итогам совещания Государственный пограничный комитет Белоруссии рекомендовал гражданам страны не выезжать за ее пределы в связи с пандемией.

В ходе того же совещания президент Белоруссии распорядился не пускать обратно в страну белорусских врачей, откликнувшихся на просьбу Польши приехать и помочь в борьбе с коронавирусом.

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В Белоруссии, хоть это может показаться и странным, есть конституция, им она считается действующей. Статья 30 этой конституции гласит: "Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно".

Но какое дело диктатору до какой-то конституции?

Вот, есть там и статья 25, в которой сказано: "Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию". Как она исполняется, все видели... Наверно, и Лукашенко видел - за что-то же он раздавал недавно награды своим карателям...

Так говорите, в Белоруссии не диктатура и Лукашенко не диктатор? Ага.

Больше того, он искренне считает всех граждан республики лично зависимыми - то ли своими крепостными, то ли рабами. Вот прямо так и говорит: "Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Однако надо понимать: уехал — назад не вернёшься". Ну и заодно поручил не признавать в республике дипломы, полученные за границей. Лишних же нет... Человек выучился за рубежом, вернулся на родину работать, а ему говорят: иди, работай там, где тебя учили...

Я понимаю белорусов - они уже видеть этого "батьку" не могут! Даже в семье жить с тяжелым психопатом невозможно, а тут - во главе государства такой.

А.Б.