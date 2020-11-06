Коронавирус подорвал планы Кремля

Первая очередь эпидемии не очень напугала власть, хотя потери были и они значительны, но по сравнению других развитых стран мы не на последнем месте и это дало уверенность правительству и Кремлю, что всё нормально можно и дальше жить не напрягаясь.

В этот период пришлось удачно провести голосование по поправкам и обнулении сроков президента. Президент подписал указ о создании Государственного совета, назначив заместителем отстранённого от премьерства своего друга и товарища Д.Медведева. Всё складывалось удачно и главное, что народ действия президента не осуждал и на митинги не выходил. Можно было действовать и дальше в таком же порядке. Основываясь на принятых поправках в Конституцию, президент вносит в думу законопроект о формировании Совета Федерации , где указывается, что ушедшему с поста президента позволено до конца жизни занимать должность сенатора. Есть и другие дополнения в формировании Совета Федерации действующим президентом. Очевидно нынешний президент думает, что будущий президент будет из его команды и они оба будут формировать верхнюю палату парламента и политику государства.

Началось какое то нездоровое движение во властных кабинетах. Вот пишет учёный, писатель, журналист Николай Прокофьев. "Путин предсказывает в ближайшем будущем распад России из - за эгоизма олигархов и его бездействии. Если патриотические силы не объединятся и не найдут в себе силы противостоять разрушению России, то последствия будут как и при распаде СССР. Патриотические силы есть в лице П.Грудинина и Д.Потапенко". Ни один мало мало-мальски грамотный человек не может такое придумать. "Путин предсказывает распад России". Бред сумасшедшего. Россия может развалиться на отдельные княжества, о чём президент даже подумать не может. По его мнению он наоборот делает Россию единой и сильной. А олигархи полностью в его власти. И кто такой Д.Потапенко? Кто его знает, кроме вас? И в чём заключается его патриотизм? Он ведь стоит в очереди, чтобы попасть в журнал Форбс. Живёт и хорошо живёт за счёт эксплуатации наёмного труда. Может у него рабочие получают на уровне западных компаний или как в США? Удивил меня писатель, но мне не попадались его творения. Хотелось бы почитать. Очевидно Н.Прокофьев является зюгановским коммунистом, он ведь тоже за объединение левопатриотических сил. Только где эти силы и кто их представляет, и кто будет стоять во главе? Очевидно Г.Зюганов представляет себя в этой роли. Но народу он осточертел ложью и дружбой с Кремлём и никогда при нём никакого объединения не будет.

И вот пришла вторая волна коронавируса. Учёные правда не все предупреждали о возврате, но мало кто обратил на это внимание, в том числе министр здравоохранения России. Во многих регионах медицина не справляется с наплывом заразившихся. На площадках лестничных маршей ставят раскладушки и ложат больных. Катастрофически не хватает врачей и младшего персонала. Почему? Да потому что зарплата нищенская, а работа опасная. Президент предложил доплату медикам, которые непосредственно контактируют с заражёнными. На местах стали считать часы и минуты проведённые с больными. Дурдом в квадрате, а деньги по - прежнему текут за границу. Э.Набиуллина обрадовала народ предварительно подводя итог вывода денег за границу. С начала года ЦБ планировал, что за год будет выведено из России примерно 15 миллиардов долларов. А что получается? На конец года будут выведено около 53 миллиардов долларов. Гигантская сумма, часть которой могла решить проблему зарплат медиков. И не надо считать кто непосредственно вращается с больными или косвенно. Это один коллектив и зарплата должна соответствовать степени занятости и профессионализма. Сколько можно писать о том, что Эльвира работает в России и распоряжается российскими денежными средствами, но подчиняется МВФ - (Международный валютный фонд). Это же настоящее вредительство на виду у всего народа страны, который превращается в рабов если ещё не превратился полностью..

Теперь уже всем ясно за исключением президента, что в медицине катастрофически не хватает средств. Это привело к массовым увольнениям медиков. Появились огромные очереди на тестирование коронавируса. Что делать? Пациент вынужден искать платную клинику где проводят тестирование. Но и в государственных клиниках тоже приходится платить. Но ведь это действие медицинское и значит для пациента должно быть бесплатным. Кто - то предложил правительству возмещать расходы на тестирование в частных клиниках. Председатель Союза потребителей П.Щелищ предлагает возмещать расходы за счёт фонда обязательного медицинского страхования. Если ты не знаешь что творится в этом фонде не лезь со своими дурацкими предложениями. Фонд уже разрешает клиникам не принимать больных так как не хватает средств. Петя, вы понимаете куда привела нас бандитски - воровская власть с воровским капитализмом. За бугор выводим миллиарды, а оплатить тестирование не можем даже из средств ОМС. Но там такая же дыра как и во всём бюджете страны.

Коронавирус делает своё смертельное дело. В регионах в здравоохранении ад возникший от оптимизации. Например, Беглов в панике, но побоялся сказать правду президенту. Об этом его предупредили заранее. Видите что творит окружение президента? Однако главный приватизатор пошёл на повышение и теперь контролирует здравоохранение. Федеральное правительство за 30 бандитских лет так и не научилось прогнозировать нештатные ситуации. Что оно делало все эти годы? Собирало отчёты, перекладывала эти отчёты с места на место и подворовывало из бюджета.

Наш сильный президент наконец вышел из бункера и отправился в Питер, где принял участие в поднятии флага на построенном ледоколе. Говорят, что это самый большой ледокол с дизельной силовой установкой. Президент поблагодарил строителей и произнёс пафосную речь. Забыл сказать, что это судно должно было спущено на воду в 2015 году и во сколько обошлось бюджету бесхозяйственность при строительстве. Ледокол взрывался и горел и был достроен на другом заводе. Интересное название дали ледоколу "Виктор Черномырдин".

Вторая очередь коронавируса действительно подорвала планы Кремля. Теперь есть на что свалить бездействие правительства и дефицит бюджета. В то же время народ может и взбунтоваться. Разговаривая с земляками понимаешь, что большинство не понимают президента. Говорят, что он знает всё что происходит в стране, но мер не принимает. Он знает то что происходит с олигархами. Встреча президента с губернатором Бегловым показала, что многое особенно то, что касается народа президент не знает. Беглов в панике. Больницы переполнены, не хватает оборудования, лекарств , медицинского персонала. И он не видит выхода. Хотел доложить истинное положение , но ему запретили и так по всей стране.

Каковы действия министра М.Мурашко, его не слышно и не видно. Был на карантине, но сейчас вышел на работу. Руководство страны и прежние министры загнали медицину в такой кризис, что вытащить даже при достаточном бюджете в ближайшие годы не получится. Между прочим президент знал о начале и проведении оптимизации, но мер не принял. Почему бы не спросить его? Время самое подходящее и бюджет здравоохранения на последующие годы сокращается.

Президент часто разговаривает с народом в одну сторону. На днях разговаривал с представителями региональных концессий по средствам связи. Зачитал доклад и на этом встреча закончилась. Что будет дальше и как этот разговор восприняли представители различных вероисповеданий никого не интересует. Интересные цифры привёл премьер на недавнем совещании. Проверяя работу министерств выявил, что 2836 поручений президента не выполнены. Во - первых если серьёзно говорить о не выполнении поручений, то надо сперва проверить могли министры выполнить? Есть ли для этого финансы и всё что потребуется для выполнения. А во - вторых поручениями экономику не поднимешь. Нужен план развития страны на определённый период, разработанный институтами по профилю и соединены в общий план.

Одним словом нужен Госплан. За тридцать лет бандитски - воровского капитализма никто и никогда не проверял работу министерств. Когда некоторые работали только на свой карман приходилось судить, но это не отражалось на остальных. Вот смотре, граждане, страны. Посадили Улюкаева. Назначили М.Орешкина, который ничего не делал для развития. Думаю, он просто не знал что делать в такой ситуации, когда страна разграблена. Но и не возникал, и не ставил вопросов перед министром финансов и президентом. И вот президент берёт его в советники. Его надо гнать поганой метлой из правительства. Пусть сам находит себе работу. С таким руководством разве можно развивать страну Не забывайте о выборах.