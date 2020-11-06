На Иисуса составили протокол на Лубянке

Административный протокол составили на мужчину, задержанного за акцию у здания ФСБ в Москве, у него изъяли крест и табурет, рассказал источник в правоохранительных органах.

Павла Крисевича, переодетого в Христа, распяли на кресте. Под ним другие активисты в плащах с надписью «ФСБ» подожгли «тома уголовных дел». Сам крест был облит специальным веществом, которое может гореть и не вредить человеку.

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Интересно, а за что протокол? По ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Так это что, собрание было? Митинг? Пикетирование?

А нарушения порядка распятия или аутодафе в законе не прописано.

В этом, пожалуй, единственное сходство акциониста с Иисусом - того ведь тоже распяли непойми за что. Прилепили статью совсем не про это, очень нужно было распять. И распяли.

Тут, конечно, история другая, менее трагическая - на финал все живы и здоровы. Это касательно действующих лиц и исполнителей. А вот со страной что-то похуже происходит, чем с провинцией Иудея Римской империи. В Иудее еще лет шестьсот ничего не менялось, а у нас, боюсь, и шестидесяти впереди нету...

А.Б.