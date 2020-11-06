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Московский листок

В США по-прежнему не знают, кого выбрали

Опубликовано 06.11.2020 в разделе комментариев 1

сша выборы
В США по-прежнему не знают, кого выбрали

Разрыв между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом значительно сократился в «колеблющихся» штатах – Джорджии, Пенсильвании и Аризоне. Трамп отказывается признавать поражение. Он заявил, что у него украли голоса. Сообщают о 1,8 миллиона "мертвых душ" среди избирателей.

Сейчас оба претендента получают по 49,4% голосов. Трампа отделяют от Байдена только 3 тысячи 635 голосов. Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.



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Всего комментариев к статье: 1
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ivansedin902@gmail.com написал 06.11.2020 12:43
Ботинки неграм будут целовать?
Может американская баба Свобода чонить посоветует?
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