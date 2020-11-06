В США по-прежнему не знают, кого выбрали

Разрыв между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом значительно сократился в «колеблющихся» штатах – Джорджии, Пенсильвании и Аризоне. Трамп отказывается признавать поражение. Он заявил, что у него украли голоса. Сообщают о 1,8 миллиона "мертвых душ" среди избирателей.

Сейчас оба претендента получают по 49,4% голосов. Трампа отделяют от Байдена только 3 тысячи 635 голосов. Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.