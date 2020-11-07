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Московский листок

Буржуазия даст Путину отпущение всех прошлых и будущих грехов

Опубликовано 07.11.2020 автором Оксана Снегирь в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
Буржуазия даст Путину отпущение всех прошлых и будущих грехов

В Госдуму внесен законопроект о неприкосновенности бывшего президента. Лишить экс-президента неприкосновенности станет почти невозможно. Он не подлежит судебному преследованию не только за преступления, пока он выполнял свои обязанности, но и в любое другое время.

 

Ну что ж, ничего удивительного. Российская буржуазия решила наградить своего верного слугу, Путина - гарантировав ему полную безнаказаность за его прошлые преступления. А заодно - развязать ему руки для новых кроваых злодейств. К этим новым кровавым злодействам он уже готовится - вооружая своих карателей и принимая законы, разрешающие им стрелять в граждан на поражение.

Но мы считаем, что принимать эту "неприкосновенность" - лишний труд.

Теперь у Путина и у его клевретов и так полная безнаказанность. Они все преступники, они грабят и унижают народ - но их за это никто и пальцем не трогает. Они не отвечают за свои преступления, даже если у них руки по локоть в крови. Так что у них и теперь - полная "неприкосновенность". А вот когда трудовой народ восстанет и возьмет власть — он не посмотрит на «неприкосновенность». Он к ним «прикоснется», и еще как!



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Всего комментариев к статье: 1
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Очень
содержательная статья написал 07.11.2020 00:50
.
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