Буржуазия даст Путину отпущение всех прошлых и будущих грехов

В Госдуму внесен законопроект о неприкосновенности бывшего президента. Лишить экс-президента неприкосновенности станет почти невозможно. Он не подлежит судебному преследованию не только за преступления, пока он выполнял свои обязанности, но и в любое другое время.

Ну что ж, ничего удивительного. Российская буржуазия решила наградить своего верного слугу, Путина - гарантировав ему полную безнаказаность за его прошлые преступления. А заодно - развязать ему руки для новых кроваых злодейств. К этим новым кровавым злодействам он уже готовится - вооружая своих карателей и принимая законы, разрешающие им стрелять в граждан на поражение.

Но мы считаем, что принимать эту "неприкосновенность" - лишний труд.

Теперь у Путина и у его клевретов и так полная безнаказанность. Они все преступники, они грабят и унижают народ - но их за это никто и пальцем не трогает. Они не отвечают за свои преступления, даже если у них руки по локоть в крови. Так что у них и теперь - полная "неприкосновенность". А вот когда трудовой народ восстанет и возьмет власть — он не посмотрит на «неприкосновенность». Он к ним «прикоснется», и еще как!