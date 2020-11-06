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Московский листок

Найдено идеальное место для музея московской коррупции

Опубликовано 06.11.2020 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Найдено идеальное место для музея московской коррупции

Андрей Новичков, координатор общественного движения "Архнадзор", сообщает:

"В Левобережном районе Москвы стоит уникальный заброшенный замок - особняк Патрикеева, возведённый по проекту легендарного архитектора Фёдора Шехтеля.

В начале XX века владельцем усадьбы был член Московской городской думы Сергей Павлович Патрикеев. Его деревянный барский дом сожгли крестьяне в революцию 1905 года, а спустя несколько лет на освободившемся месте по проекту архитектора Фёдора Шехтеля был построен существующий особняк в стиле модерн.

Здание несомненно напоминает средневековый замок - угловые башни под богатырскими кровлями и щипцовые фронтоны по центру фасадов. Считается, что усадьба стала прообразом клиники профессора Стравинского из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». В годы Первой мировой войны в усадьбе был организован госпиталь, а после Октябрьской революции в ней разместился санаторий для красноармейцев, который в 1918 и 1920 годах посещал Владимир Ленин.

Вплоть до 2017 года здание занимала городская больница №1, сохранившая практически в идеальном состоянии интерьеры.

Однако сегодня лечебное учреждение выведено, главный дом заброшен и ветшает. Наблюдаются многочисленные протечки, а бездомные жгут костры прямо на старинном паркете. Право собственности принадлежит Администрации городского округа Химки".

От редакции: Тут небольшая непонятность - Левобережный район Москвы, но здание принадлежит администрации подмосковных Химок.

По большоу счету исторически это всегда была область, конечно. Но административные преобразования так все запутали, что и не поймешь, что теперь кому принадлежит, и кто за что отвечает.

Кстати, когда я учился в школе на Левобережной, то это был (да и сейчас остается) район Химок - и нас водили в эту больницу на экскурсию. Тогда, конечно, никакого запустения не было, и памятник Ленину стоял ухоженный - то, что это место посещал вождь мирового пролетариата, и было главной достопримечательностью этого места, а чтоб нам рассказывали про гласного Московской думы Патрикеева, потомственного почетного гражданина Москвы - не припоминаю. Да и про столичную думу ничего не рассказывали. Про повальную коррупцию в те времена тем более, хотя именно она позволяла "отцам города" заказывать себе особняки у Шехтеля - он много строил, и все больше для богачей с не всегда понятными источниками дохода. 

А теперь вот ничье сделалось...

Собянин, может, и наложил бы руку на исторический объект, да он химкинский. А администрации Химок не с руки тратить бюджетные деньги на объект, находящийся в другом субъекте Федерации.

А ведь прекрасный бы вышел музей московской коррупции!

Анатолий Баранов



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