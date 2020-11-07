Найден рассадник заразы

Чаще всего люди заражаются коронавирусом в транспорте, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила, что самые рискованные места — те, где не удается соблюдать "социальную" дистанцию.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, что есть места, в которых можно «незаметно» заразиться коронавирусом. В первую очередь это метро в час пик, опасность заражения есть в лифтах и коммунальных квартирах, в зоне риска — эскалаторы и вагоны старых поездов без автоматической системы проветривания.

За последние сутки в России выявили рекордные 20 582 новых случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 378 летальных исходов, 16 955 выздоровлений. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 733 440 заражений, 29 887 смертей.

***

Так и продолжают называть безопасную дистанцию - социальной. Хотя социальная дистанция - это между мной и Онищенко. Или между министром здравоохранения и санитаркой в районной больнице. Безопасную дистанцию можно нарушить, а вот социальную - попробуй преодолей...

Но дело, конечно, не в употреблении большими начальниками малопонятных им красивых слов и выражений, которые означают совсем не то, чем кажутся.

Вот, до большого медицинского начальства наконец дошло, что общественный транспорт при эпидемии представляет собой зону повышенной опасности. А что, раньше это им не было известно?

https://forum-msk.org/material/news/15304206.html

"Это, в общем, почти неизбежно - скученность населения, когда буквально через несколько узких мест в танспортной инфраструктуре ежедневно сталкиваются миллионы людей. Кашляют, чихают, трутся друг об друга разными местами. Это все знают на примере гриппа - если он появился где, то практически весь город переболеет. А где 99% горожан цепляют этот самый грипп? А в метро! В советское время, кстати, в метро осуществлялось только 50% всех пассажироперевозок в столице. А теперь, наверно, если с учетом МЦК и прочего, то все 90 процентов. Добавим сюда еще сознательную политику столичных вастей на выдавливание личного транспорта из центра города - это значит, что если раньше автомобилист избегал инфицирования в метро, то теперь, даже выехав из дома на авто, он все равно где-то его оставляет и часть пути едет под землей. То есть регулярно посещает общий очаг инфицирования".

Написано еще в 2018 году, когда и слова "коронавирус" не знали в массе своей, речь шла вообще о любой инфекции, распространяющейся воздушно-капельным путем.

https://forum-msk.org/material/news/16333750.html

"Помогают распространению инфекции в метро и некоторые новации. Например, если старинные станции представляют собой настоящие подземные дворцы с высоченными потоллками и огромной массой воздуха, то новые, которые клепают на поток, низенькие, узенькие, с тесными переходиками... Концентрации, если будет не лень, сами подсчитайте. Никто не думал об инфекции или гражданской обороне, когда создавал новые поезда метро и МЦК - там через все вагоны сплошной проход, нет никаких тамбуров. То есть и инфекция, и ОВ будут гулять там от головы к хвосту поезда совершенно беспрепятственно, и в маленьком объеме. Если при проектировании советских станций метро старались всеми силами избежать возможности давки на входе и выходе, то современнеые турникеты с открывающимися створками просто специально создают небольшую толпу у входа даже без часа-пик. Так что при серьезном распространении заболевания метро становится настоящим инкубатором инфекции и "станцией искусственного осеменения" микробными телами".

А это написано в марте уже текущего года, когда правительство, как слепые котята, тыкалось носом в разные стороны, не зная, что предпринять.

Вот, к ноябрю сообразили - метро и вообще общественный транспорт опасны. А кто ответит за те сотни тысяч инфицирований, что произошли, пока власти думали и гадали? Когда они устраивали на пустом месте давки в метро, когда резко ограничивали движение именно личного траснпорта, самого безопасного в эпидемическом отношении - и всячески расширяли сеть общественных перевозок: даже в период эпидемими в Москве открывались новые станции метро, новые линии, новые станции столичных "диаметров" и т.п.

За ошибочные и вредные решения отвечать кто-то будет? Ну, к примеру, министра транспорта - отправить санитаром в ковидный госпиталь на год. И не Проценко назначать главным врачом в Коммунарку, а Хрипуна, министра здравоохранения столицы - как награду за закрытие инфекционных отделений, ну хоть бы и 44-й горбольницы на ВДНХ, которую "перевели" как раз в Коммунарку, до которой не доедешь из центра города, осмобенно в час пик.

Скажете, натяжка насчет отвественности за неверные решения?

Ну так давайте посмотрим, кто у нас "чемпион" по ковиду? Москва, конечно, "метро, метро московское, красивое ты самое..." На втором месте, ясно, подмосковье, у него с Москвой теперь, по сути, единая транспортная сеть. Третье место - Петербург, где метро лишь чуть поменьше московского. Четвертое - Нижний, тоже метро. Пятое - Свердловская область, и тоже метро в Екатеринбурге...

А.Б.