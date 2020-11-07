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Московский листок

Не просрать?

Опубликовано 07.11.2020 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин туалет
Не просрать?

В развитие сети общественных туалетов Москва вложит 5,7 миллиарда рублей, из них на ремонт — 637 миллионов. На эксплуатацию этих объектов — более пяти миллиардов.

Спору нет, общественные сортиры в 12-миллионном городе нужны. Куда ж без них?

Но ведь нельзя сказать, что в Москве совсем уж негде справить нужду. Как-то за последние 850 лет что-то в этом направлении строилось. Нельзя сказать, что проблема стоит как-то особенно остро.

А с другой стороны, экономика Москвы из-за пандемии переживет самое глубокое падение с 2009 года - на 2,4% в текущем году, ожидаемый дефицит бюджета  0,5 трлн рублей. И на этом фоне выбрасывать без малого 6 миллардов на дерьмо, в буквальном смысле слова, кажется неуместным. В прямом и переносном смысле, можно потерпеть...

Тем более, что далеко не все резервы в этом вонючем деле исчерпаны.

К примеру, в большинстве европейских столиц вы можете зайти в любое заведение, где есть туалет, и споконой справить там нужду без необходимости что-либо покупать - это такое городское обременение ресторанного бизнеса. Да, возрастают расходы на уборку и мелкий ремонт, но это платит не бюджет, а бизнес. В конце концов, если оплачивать этот перерсаход из бюджета, никаких миллиардов все равно не потребуется.

Вместо этого бизнес идет на разные ухищрения, чтобы заставить пользоваться туалетом только своих клиентов, и не допустить к живительному фаянсу посторонних. Вплоть до приобретения хитроумных замков, которые пропускают к унитазу только при считывании QR-кода на кассовом чеке. Ну а где попроще, там по старинке официант или кассир выдаст ключ, если приспичит.

Может, это надо исправить?

Но сегодня экономика Москвы устроена не так, чтоб на чем-то экономить, а наоборот, чтоб побольше потратить. И чем дурней и дороже, тем лучше...

А.Б.



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