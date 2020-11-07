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Московский листок

В Грузии вводят самые идиотские ограничения по коронавирусу

Опубликовано 07.11.2020 в разделе комментариев 0

грузия коронавирус
В Грузии вводят самые идиотские ограничения по коронавирусу

Ограничения на передвижение в ночное время вводятся в крупных городах Грузии в числе мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщила министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили. На улицы будет запрещено выходить с 22.00 до 05.00. Решение вступает в силу с понедельника, 9 ноября и касается семи городов. 

"С понедельника в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Рустави, Гори и Поти с десяти вечера и до пяти утра будет ограничено передвижение, которое будет распространятся как на пешеходов, так и на передвижение транспорта и частных автомобилей", - заявила Цкитишвили.

Это ограничения не будут распространяться на международные перевозки, а также на те лица и транспорт, которые передвигаются для функционирования учреждений стратегического значения, медучреждений, фармацевтических объектов, СМИ и службы доставки.

В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере 2 тысяч лари. 

Кроме того, в автобусах и метро будет запрещено стоять. Это смогут проконтролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что будет ограничивать распространение коронавируса, подчеркнула Цкитишвили.

***

Как видим, бурная фантазия властительных эпидемиологов характерна не только для России, но и для свободной и независимой Грузии.

Ну ладно, можно предположить, что нахождение ночью на улице хоть как-то влияет на распространение вируса. Может быть, ночью он более заразный. А днем нет - не случайно же людей выпихивают из автобусов и заставляют ждать на переполненных автобусных остановках - это, наверно, безопасно.

Но частные автомобили-то зачем запрещать ночью? Они кого заражают?

Удивительно, что аналогичные запреты не коснулись туалетов. Например, можно запретить посещение сортиров по ночам - пусть справляют нужду на улице, это безопасней... И запретить в мужских туалетах оправляться стоя - только сидя. В маске и перчатках. А еще лучше - в памперсах и презервативах.

Не просрать?

И о штрафах.

Две тысячи лари - это сколько? По курсу за 1 доллар дают 3,37 лари, то есть без малого 600 долларов. Ничего так, если учесть, что душевой доход в Грузии около 4 тысяч лари в год. Проехался стоя в автобусе - сиди 2 месяца голодным, да и на автобус денег у тебя уже не будет.

А.Б.



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