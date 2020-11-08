Мэр Москвы Сергей Собянин утром 7 ноября в день годовщины исторического парада 1941 года принес цветы и венки к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в столице, сообщает РИА «Новости».

Вот именно так и сообщает главное государственное информагентство: возложил в честь годовщины парада 1941 года!

Годовщина парада

А в честь чего был парад в ноябре 41-го? Почему так торжественно отправлялись участники парада на фронт, прямо с брусчатки Красной площади?

Это у нас почему-то табу. Что парад был в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Вот просто так был парад, и все. Собрались, прошли, Сталина с трибуны мавзолея послушали... Как с трибуны? Какого мавзолея? Ведь нынче перед парадами мавзолей Ленина драпируют, чтоб не видно было 5 крамольных букв: Л-Е-Н-И-Н.

Статья 67.1

1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации.

(...)

3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Понятно: РФ есть правопреемник СССР. А СССР в свою очередь начался с революции 25 октября (7 ноября) 1917 года. Именно эту дату отмечали ежегодно парадом на Красной площади. Именно на мавзолее основателя советского государства В.И.Ленина все последующие руководители страны принимали парады - в 1941-м году это был И.В.Сталин. И именно защищать СССР, свою советскую родину отправлялись участники парада на фронт, благо, недалеко было - немцы под Москвой стояли...

Непонятно: как быть с "исторической правдой"?

Например, с какой стати возлагать цветы к могиле в Александровском саду, если парад был на Красной площади? А могила Неизвестного солдата появилась лишь в 1967 году, причем именно в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой - при чем тут парад 1941 года?

А ведь проходили бойцы по Красной площади, салютуя верховному главнокомандующему, стоявшему на трибуне мавзолея... И туда же, к подножию мавзолея, четыре года спустя швыряли герои Советского союза германские знамена и штандарты. Никак не может Собянин возложить цветы в такое место. Ну никак!

А там еще и могила того самого верховного главнокомандующего... Раньше в мавзолее лежал, теперь рядом. И рядом - братская могила двухсот красногвардейцев, погибших, защищая революцию во время мятежа.

Не могут нынешние там находиться, их как нечистую силу от святых мест, начинает корежить и колбасить. Пена изо рта начинает течь, ручки и ножки дергаются непроизвольно - никак невозможно такое допустить.

А.Б.