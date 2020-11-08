Байден все же президент

Джо Байден станет 46-м президентом Соединённых Штатов. По данным CNN, после победы в Пенсильвании демократ получает более 270 голосов выборщиков. Также о победе Байдена сообщили NBC и Fox News.

Стал старейшим в этом возрасте, избравшись в 77 лет. Сразу и не припомнить, на кого в мировой истории такая власть сваливалась в подобном возрасте. Если он не досидит в должности до конца, то президентом станет Камала Харрис, и она же сделается первым президентом США женского пола, да еще наполовину индианка, а наполовину уроженка Ямайки.

Кажется, Джордж Буш-младший был последним президентом англо-саксом (Байден ирландец-католик, Трамп немец).

Но какая, в общем, разница?

А.Б.