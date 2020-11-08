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Московский листок

Байден все же президент

Опубликовано 08.11.2020 в разделе комментариев 2

сша выборы
Байден все же президент

Джо Байден станет 46-м президентом Соединённых Штатов. По данным CNN, после победы в Пенсильвании демократ получает более 270 голосов выборщиков. Также о победе Байдена сообщили NBC и Fox News.

Стал старейшим в этом возрасте, избравшись в 77 лет. Сразу и не припомнить, на кого в мировой истории такая власть сваливалась в подобном возрасте. Если он не досидит в должности до конца, то президентом станет Камала Харрис, и она же сделается первым президентом США женского пола, да еще наполовину индианка, а наполовину уроженка Ямайки.

Кажется, Джордж Буш-младший был последним президентом англо-саксом (Байден ирландец-католик, Трамп немец).

Но какая, в общем, разница? 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
3авидонов Нигадлин написал 08.11.2020 01:43
Ура!!!Ура!!!Ура!!!
Рыжелысой падлюге Трампожирику (агенту Пыни) вдули!!!
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Все будет хорошо.
Алдр Сергеевич написал 08.11.2020 01:26
А и *****. Рулят классы.
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