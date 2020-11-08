В нормальной стране "организаторы наших побед" давно бы сидели

Поставил опрос на тему, которая сегодня явно номер один: "Как бы вы оценили меры, предпринимаемые государством, по борьбе с пандемией?"
А варианты ответов списал у Юрия Мухина, из его "закона об ответственности власти", за который, собственно, он еще не отбыл срок по приговору. Ответы не разочаровали.
|Как бы вы оценили меры, предпринимаемые государством, по борьбе с пандемией?:
|Достойны высших государственных наград (12)
|Пятьдесят на пятьдесят (21)
|Достойны длительных сроков тюремного заключения (454)
Ясно, что в нормальном государстве, где предполагается ответственность власти за свои дела, простым голосованием вся верхушка "принимающих решения" сейчас уже занималась бы полезным трудом на свежем воздухе в здоровом климате Приполярья. А на их местах сидели бы (в креслах, а не на нарах) другие люди, избранные народом и облеченные его доверием. А не оправдают - тоже сядут.
Но так, к сожалению, не бывает. Нигде. Надеюсь, пока...
Но что же из этого следует здесь и сейчас?
А народ явно не удовлетворен теми действиями, что предпринимают власти. И соотношение "за и против" не оставляет надежд на ошибку. Народ не доволен тем, как охраняется его жизнь и здоровье, народ недоволен итогами девятимесячной борьбы с воздушно-капельным противником. И отметим - не действиями врачей, не Академией наук и даже не Минздравом РФ. Нет! Народ недоволен государством целокупно, как единой силой, призванной защищать его интересы - и явно не защитившей.
Мы по-прежнему на четвертом месте в мире по числу заразившихся, причем по численности нашего населения мы лишь на 9-м месте в мире. И, несмотря на мучительные меры по установлению карантина, рост заболеваемости продолжается - и значит меры, придпринимавшиеся в последние 9 месяцев никак нельзя назвать эффективными.
У нас достаточно высокий уровень смертности - 1,73%, что больше, чем в Индии или Польше. Вроде бы мы вровень с Германией по проценту смертности, но у них умерло 11 тысяч, а у нас уже целых 30! Это все говорит о том, что система здравоохранения была явно не готова к серьезной эпидемии, и сейчас она тоже недостаточно готова - то люди умирают от недостатка кислорода (причем эта проблема по словам министра Мантурова стоит перед 20 регионами), то не хватает мест в больницах - недавний Герой России Проценко уже рапортует, что вверенная ему больница в Коммунарке переполнена, а из регионов шлют фото тяжелых заразных больных, вповалку лежащих в коридорах. Да что там - патанатомов не хватает вскрывать умерших! И пика заболеваемости ожидают лишь к декабрю...
У нас потери экономики от борьбы с инфекцией сегодня такие, что можно подумать, немцы стоят под Москвой или землетрясением разрушен не Спитак, а Москва, область и город Санкт-Петербург впридачу.
Но власть ведет себя так, будто она эффективна, все кругом контролирует и вот-вот мы уже преодолем и устремимся к новым рубежам. И очень надеется продолжить свое победное шествие по лазаретам и погостам - туда, в будущее. Причем вечное, несменяемое и до дрожи в коленках стабильное.
Ну и что с того, что помираете?.. Вам так и так осталось жить с гулькин хрен. Ну так ведите себя спокойно, приличествующе моменту. И не забудьте уплатить налоги...
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Предлагаю написал 08.11.2020 12:17
Путем написал 08.11.2020 12:09
ДЕНИС СУГРОБОВ написал 08.11.2020 11:50
который не вылезает из бункера и ТВ неизлечимо болен паркинсоном.Поэтому и не ле-
тает никуда за рубеж чтобы там не ***** на званых обедах.
Но Кремль(теперь его прихватил Песков) не волновается: "Путин" здоров как никогда!
Вам нужен Путин-ТАК ИХ ЕСТЬ У НАС! Умрет "Говорун" посадим "Удмурта" или "Дипло-
мата",или "Банкетного".Не хватит этих-подрастает якобы его сын от Кабаевой!
Т.е. вы будете голосовать всегда за нашего Путина и под 76% "за".
А мы всегда будем улучшать жизнь, может и вашу.