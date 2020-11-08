В нормальной стране "организаторы наших побед" давно бы сидели

Поставил опрос на тему, которая сегодня явно номер один: "Как бы вы оценили меры, предпринимаемые государством, по борьбе с пандемией?"

А варианты ответов списал у Юрия Мухина, из его "закона об ответственности власти", за который, собственно, он еще не отбыл срок по приговору. Ответы не разочаровали.

Как бы вы оценили меры, предпринимаемые государством, по борьбе с пандемией?: Достойны высших государственных наград (12) Пятьдесят на пятьдесят (21) Достойны длительных сроков тюремного заключения (454)

Ясно, что в нормальном государстве, где предполагается ответственность власти за свои дела, простым голосованием вся верхушка "принимающих решения" сейчас уже занималась бы полезным трудом на свежем воздухе в здоровом климате Приполярья. А на их местах сидели бы (в креслах, а не на нарах) другие люди, избранные народом и облеченные его доверием. А не оправдают - тоже сядут.

Но так, к сожалению, не бывает. Нигде. Надеюсь, пока...

Но что же из этого следует здесь и сейчас?

А народ явно не удовлетворен теми действиями, что предпринимают власти. И соотношение "за и против" не оставляет надежд на ошибку. Народ не доволен тем, как охраняется его жизнь и здоровье, народ недоволен итогами девятимесячной борьбы с воздушно-капельным противником. И отметим - не действиями врачей, не Академией наук и даже не Минздравом РФ. Нет! Народ недоволен государством целокупно, как единой силой, призванной защищать его интересы - и явно не защитившей.

Мы по-прежнему на четвертом месте в мире по числу заразившихся, причем по численности нашего населения мы лишь на 9-м месте в мире. И, несмотря на мучительные меры по установлению карантина, рост заболеваемости продолжается - и значит меры, придпринимавшиеся в последние 9 месяцев никак нельзя назвать эффективными.

У нас достаточно высокий уровень смертности - 1,73%, что больше, чем в Индии или Польше. Вроде бы мы вровень с Германией по проценту смертности, но у них умерло 11 тысяч, а у нас уже целых 30! Это все говорит о том, что система здравоохранения была явно не готова к серьезной эпидемии, и сейчас она тоже недостаточно готова - то люди умирают от недостатка кислорода (причем эта проблема по словам министра Мантурова стоит перед 20 регионами), то не хватает мест в больницах - недавний Герой России Проценко уже рапортует, что вверенная ему больница в Коммунарке переполнена, а из регионов шлют фото тяжелых заразных больных, вповалку лежащих в коридорах. Да что там - патанатомов не хватает вскрывать умерших! И пика заболеваемости ожидают лишь к декабрю...

У нас потери экономики от борьбы с инфекцией сегодня такие, что можно подумать, немцы стоят под Москвой или землетрясением разрушен не Спитак, а Москва, область и город Санкт-Петербург впридачу.

Но власть ведет себя так, будто она эффективна, все кругом контролирует и вот-вот мы уже преодолем и устремимся к новым рубежам. И очень надеется продолжить свое победное шествие по лазаретам и погостам - туда, в будущее. Причем вечное, несменяемое и до дрожи в коленках стабильное.

Ну и что с того, что помираете?.. Вам так и так осталось жить с гулькин хрен. Ну так ведите себя спокойно, приличествующе моменту. И не забудьте уплатить налоги...