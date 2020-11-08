Концерн Калашникова теперь - Лушникова

Что - то происходит в верхних эшелонах власти. Нам простым смертным это не видно и тем более не слышно. Получаем информацию из интернета, правда не всегда оптимистическую.

Четвёртого ноября в день "народного единства" президент возложил букет цветов к памятнику Минину и Пожарскому. Что конкретно было в 1612 году известно одному Богу, но его никто не видел и не слышал. Якобы эти два молодца, собрав войско, освободили Москву от поляков. Плохо освободили, она сейчас на Россию точит зубы и с помощью НАТО может нарушить хрупкое перемирие, доставив нам много хлопот и главное убытков.

Страна и народ России нищенствуют. Но при этом президент забыл недавние события в которых принимал участие его отец. Красная Армия не только прогнала немцев от Москвы, но и уничтожила логово Гитлера в Берлине. Минина и Пожарского вспомнили, а вот Красную Армию забыли. Что было бы с Россией если бы Минин с товарищем не отогнали бы поляков предсказать не трудно. Россия не одна Москва. А вот если бы не разгромили фашистов России бы не было в том виде в котором она еле существует сейчас. Экономически развитые страны Запада с США раздербанили бы СССР на десятки мелких территорий и грабили бы наши богатства.

Верхушка коммунистов позволила ликвидировать Союз. Теперь задача новых либеральных руководителей развалить Россию. Приватизация продолжается. Кронавирус показал российскому народу что власть сознательно развалила медицину и сейчас нет возможности её восстановить. Нужны огромные средства и пятилетку чтобы подготовить специалистов, назначив достойную зарплату с институтской скамьи. Иначе медиков не удержать. Думаю большинству известно то, что творится в регионах с эпидемией.

Концерн "Калашникова" продали бывшему заместителю министра транспорта А.Лушникову. Он через подставную фирму владеет 75 акциями минус одну акцию концерна. Остальные 25 % плюс одна акция принадлежат "Ростеху". Кто владеет этой организацией писать не буду. Оборонные предприятия отдают в частные владения. Откуда новый владелец поимел миллиард рублей? Хотя бы один раз прошла информация о том, что рабочий "Ростеха" купил завод по производству, например, автомобильных шин. Заводы, компании раскупают либо действующие чиновники на родственников или подставных лиц, либо бывшие. Вот сын депутата думы А.Брыксина 23 лет Егор имеет недвижимость на 18,6 миллиардов рублей. Стоило бы проверить как папа оказался в думе. Наверняка по платным спискам. Точную цену держат в секрете, нам не положено знать. Нам ведь не говорят, что до коронавируса транспорт приносил огромные доходы и куда они расходовались знает ограниченный круг господ. А мы всё голосуем за партию власти кто руками, а кто пятой точкой и довольны.

А.Лукашенко при встрече с президентом предложил ему продать Белоруссии одно месторождение нефти и якобы президент согласился. В Пензенской области Киргизия построила огромный цементный завод, который работает на нашем сырье круглые сутки и без выходных. Там крутятся миллиарды мимо российской казны. Прибыль то вся уходит в Киргизию. Россия имеет только налог, а это копейки. Может киргизам продать другое месторождение нефти? Закончится оформление, пойдёт разговор и желающих получить нефтяные районы возрастёт в разы. Например, А.Усманову продали месторождение меди, которое было открыто ещё при Союзе. Однако разрабатывать будет на наши рубли. Вот такая у нас экономика.

В Брянске начинает работать китайское такси принадлежащее китайской компании "DIdiChuxing". А может получиться как во Франции. 10 миллионов иностранцев уже начинают хозяйничать. Пойдёт 10 - 15 лет и местное население окажется в меньшинстве. Может такое быть? Вполне. Так и у нас. Начинают с сельского хозяйства, теперь такси, а потом займут местные власти, показав хороший результат по производству сельхоз продукции. А там и до Кремля недалеко.

Я писал раньше, напомню ещё раз. В России при бандитски - воровском капитализме идиотов с каждым днём стаёт всё больше и больше. Вот наш уважаемый Патриарх призывает народ отказаться от комфорта и благополучия. Он белены объелся? А сам имеет навороченный автомобиль, "домик" в Краснодарском крае, яхту, которая требует каждый месяц определённую сумму только за стоянку. А церковь отделена от государства. Откуда денежки? "Отец родной" покажи пример нищему народу. А может ваш призыв касается Чубаиса, Потанина, Мордашова, Усманова и остальных миллиардеров? Так надо к ним и обращаться, а миллиарды вернуть в бюджет на восстановление медицины. Во многих городах и посёлках прекращены плановые операции и больных с другими диагнозами не принимают. По Конституции гражданин России имеет право на медицинскую помощь, а её нет и нет виновных. Напомните президенту, что надо бы выявить виновных и принять меры. Смертность растёт, многие губернаторы в панике, не знают что делать. Не с кем что - то делать, медики сотнями увольняются, а президенту об этом нельзя говорить. Вот так мы и умираем. А чиновники как жили так и живут. Некоторые правда уходят на пенсию, но своих привычек не бросают. Например, бывший чиновник ФСБ Виталий Ботонькин в столице задержан за мошенничество. Что не хватает сотрудникам ФСБ? Это элитное подразделение и сотрудники обеспечены всем необходимым. Уйдя на пенсию они тоже не бедствуют. Всё просто они знают больше чем любой человек и даже сотрудник других подразделений о жизни чиновников, друзей. Любой пример заразительный и не каждый может удержаться. Более того многих криминальных сотрудников власть защищает. Например, дело прокуроров, Сердюкова с любовницей. Сотрудники ФСБ знают подобных примеров сотни и это стаёт для них примером для подражания.

Меня больше беспокоит молодёжь, которая родилась при российском капитализме. Что будет с ними, когда они повзрослеют и некоторые получат государственные посты? Сегодня по телевидению слышал, что в России появляются небольшие группы подростков, целью которых является убийства. Не знаю правда или нет, но сказали что один убил 20 человек и сам оказался двадцать первым, покончив с собой. И это не единичный случай. Некоторые таким способом стараются показать себя. А кто в России вообще занимается молодёжью? Никто. Наша власть не может занять молодёжь. Слушатели речей президента скажут, что молодёжь участвует в волонтёрских организациях. Да, есть такие, но от такой деятельности парень или девушка не видят будущего. В советское время существовал комсомол и он на деле объединял молодых, находил для них занятия, которые им нравились. Тиражировались примеры из военных лет и на восстановлении разрухи после войны. Молодым было чем заниматься. Вот наш бывший комсомолец Геннадий Андреевич написал статью в партийную газету "Комсомол, рождённый революцией" и на этом влияние на молодёжь заканчивается. Вины Зюганова нет в том, что молодёжь брошена на произвол. У него нет никаких прав заниматься молодыми он сам и его остатки партии доживают последние дни. В стране всё платное, а у молодёжи откуда деньги? А если появляются то для них работают клубы круглые сутки. При этом Геннадий Андреевич в своей неизменной манере выжившего старичка пишет в газете "Правда" № 104 призывы и лозунги ЦК КПРФ в честь 103 - й годовщины Великого Октября. Их 41. Зюганов думает, что 7 - го ноября выйдет на улицу вся Москва и сам лидер будет стоять за высокой трибуной и по газете будет выкрикивать призывы и лозунги, ожидая от толпы повторения. Он точно выжил из ума. Неужели он вытравил из своей партии нормальных коммунистов. Почему же никто ему не скажет, что его время давно кончилось, освободите место для нормального оппозиционера, которого люди поймут и поддержат, требуя смены режима. В каждой статье Зюганов ссылается на В.Ленина, который руководил пролетариатом. А кем руководит "коммунист" Зюганов? Буржуазией, ставя себя в пример.