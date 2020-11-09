Митинг на Красной площади, телеграмма от рабочих "Салюта" и зачем нужна революция

7 ноября коммунисты Москвы (ОКП, РКРП, Коммунисты России, Трудовая Россия, Венсеремос, Рабочий Компас, Рабочий Контроль, РМП и другие), а также Союз Профсоюзов России прошли под флагами по Красной площади, возложили цветы к Мавзолею Ленина, провели небольшой митинг у стен Кремля.

Собравшиеся коммунисты говорили о 103-летии Великой Октябрьской Революции. О том, что именно это событие подарило трудящимся и в СССР и на западе (где местные капиталисты, хлебнув страха господня, стали вести себя малость поприличнее) почти семь десятилетий человеческой жизни. Сейчас же капитал забирает обратно социальные завоевания трудящихся одно за другим. Отметим, что некоторые доказательства этого ухудшения ворвались на митинг революционной телеграммой. К рабочим «Салюта», уже выезжающим на митинг, пришли очередные представители власти, снова предъявляющие им претензии на проживание в доме по 9-й улице Соколиной Горы д. 9.

На праздничном мероприятии были и жильцы бывшего общежития фабрики «Красный суконщик». Данное здание, ну, или земля под ним, понадобились кому-то в коммерческих целях. В итоге судьи начали выносить решение о выселении заочно (коронавирус, как никак). Приставы врывались в квартиры и выкидывали людей из честно заработанного жилья за дверь, даже не пытаясь дождаться вступления судебного решения в законную силу. К счастью, благодаря сопротивлению жильцов, а также вмешательству московских коммунистов, безобразие удалось прекратить. Вопрос - надолго ли?

«При Советской власти такого не было. 7 ноября — это наш праздник!» — рассказали в интервью жители общежития.

С митинга пришлось сразу выезжать на Соколиную Гору, к рабочим «Салюта».

Жильцов бывшего общежития оборонного завода «Салют» также гонят из честно заработанного жилья. Они также хотели посетить демонстрацию, но не смогли. Сначала частная охрана ломилась в квартиру семьи Харченко. Напоминаем, семья Харченко была незаконно выкинута из квартиры судебными приставами (несмотря на то, что в решении суда о выселении вписан отец Харченко, но не вписан его сын).

Охрану не пустили – охрана уехала. Затем работники, посланные управой, заделали дверь в квартиру № 302. Напоминаем, в данной квартире был устроен коммунальный потоп (после отселения жильцов сняты батареи и халтурно поставлены заглушки). Теперь там много плесени на стенах и много луж на полу. Жильцы размуровали дверь обратно.

Затем неоднократно приезжала машина Мосводоканала (горячая вода в доме отключена, жильцы постоянно борются, чтобы не отключали холодную воду и газ). После выхода жильцов и корреспондентов машина уезжала.

Затем прибыла делегация из управы и префектуры. Возглавлял её зам. префекта ВАО по реновации Балдуев Роман Юрьевич. Жильцы показали им плесень и воду в квартире 302 (судя по всему, квартиру специально замуровывали, потому что высоким гостям не положено видеть такие вещи), также показали делегации воду, сочащуюся из под порогов двух соседних квартир… Далее жильцы спросили про издевательство с отключением коммунальных услуг, ну, и вообще, задали вопросы про дальнейшие планы властей в отношении своей жилищной судьбы. Зам префекта сказал, что утечки ликвидируют, отключений коммунальных услуг в ближайшее время не будет, про всё остальное сначала говорил определённо – у вас нет прав на новое жильё, после длительной дискуссии во дворе дома и аргументации жителей в виде ряда документов, начал говорить менее определённо – что надо разбираться с документами.

Посмотрим, сколько он будет разбираться. И не приедут ли за время разбора в дом новые отключатели, или новые охранники, или новые приставы.

В общем, читали мы в детстве книжку про домик дяди Тыквы и думали, что так не бывает, что это смешно. А когда в этой книжке живёшь, то уже совсем не смешно. Хочется обратно. В человеческое общество. День Революции напоминает, что это возможно. Такие дела.