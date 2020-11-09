Особенности власти в России - это отсутствие логики и мозгов

5 ноября в СМИ РФ появилось сообщение о том, что губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову после скандала с машинами скорой помощи, которые не могли передать больных в стационары из-за отсутствия мест.
А именно, 27 октября в Омске две машины скорой помощи приехали с пациентами к зданию областного Минздрава из-за отказа стационаров принять пациентов, в том числе в тяжелом состоянии. Таким образом, врачи выразили недовольство из-за отказа стационаров принимать больных россиян более 10 часов, и решили спросить у руководства министерства, куда вести больных на госпитализацию?.
После этого на должность Министра здравоохранения Омской области был назначен уже небезызвестный главный врач ГКБ скорой медицинской помощи № 1 г. Омска Мураховский Александр, в этой больнице ранее лежал без сознания оппозиционер Алексей Навальный.
Назначение Мураховского на должность министра здравоохранения региона не выдерживает никакой критики, и за гранью понимания нормального человека, дело в том, что 27.10.2020г. на ФОРУМе.мск были публикации под названием “Грядущий коллапс в здравоохранении России” и 29.10.2020г. “ Здравоохранение России - в реанимации”. Где рассказал о моём обращении в адрес Генерального прокуратура РФ по вопросу ненадлежащего материально-технического состояния ГКБ скорой медицинской помощи № 1 г. Омска, которой руководил Мураховский А.
На это обращение 1-й заместитель Министра здравоохранения Омской области Е.В. Шипилова выдала бестолковую отписку от 20.10.2020г.
Тогда высказал мнение, что эта отписка высокопоставленного чиновника здравоохранения региона дополнительно подтверждает, что медицина в РФ находится в ступоре и в коллапсе, которой нужна срочная реанимация. Это строительство новейших больниц, современным медицинским оборудованием, высоко высококвалифицированным медперсоналом и т.д.
Поэтому непонятна логика губернатор Омской области Александра Буркова, и чем он руководствовался, когда назначил Мураховского Александра Министром здравоохранения региона, который довёл больницу ГКБ скорой медицинской помощи № 1 г. Омска до состояния коллапса.
Выше указанные факты и другие дают основания полагать, что губернатор А. Бурков явно не компетентен, и в не состоянии грамотно, эффективно и правильно руководить регионом, причём аналогичная ситуация в других регионах России. По этой причине в здравоохранении Омской области, как и по всей РФ не стоит ожидать существенных улучшений, видимо уже интенсивная реанимация ей не поможет.
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Фома неверующий написал 09.11.2020 10:59
Вот вся забота и внимание власти России о народе.
ivansedin902@gmail.com написал 09.11.2020 10:16
бюджетные деньги. Это же супер дурь держать МИНИСТРОВ!? в каждой области.
Министр здравоохранения Омской области?! Министр культуры Пермской области?!....
Поэтому на выборах явка в среднем по стране 25%. Можно предположить что это члены
областных "министерств" и ИХ обслуга, члены семей. И малая толика туповато старательных пенсов у которых социализма не было потому, что Сталин.
Воля написал 09.11.2020 10:13