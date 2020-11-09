Революционеръ Зюгановъ и его "мирная революция"

В девяносто шестом году Зюганов без обиняков выдал свою знаменитую фразу: «Россия исчерпала лимит на революции». Чем вызвал овации, злорадство и торжество всей антикоммунистической сволочи, которая стала размахивать этой фразой, как козырем: «Ну что, видали! Сам главный коммунист открытым текстом заявил, что лимит на революции исчерпан!».

Время шло, время срывало маски. Все больше людей стали прозревать омерзительную суть Зюганова – этого «коммуниста по вызову», который с коммунизмом и рядом не стоял. Все очевидней становилось его настоящая роль – роль политического жиголо, которого буржуазия сытно кормит для того, чтобы он позорил коммунистические идеи.

И вот Зюганов, чтобы избежать окончательного разоблачения, чтобы и дальше изображать «коммуниста» и служить своим хозяевам-буржуям - изменил тактику. Он решил добавить себе «революционности». Если раньше он категорически заявлял, что лимит на революции исчерпан - то теперь стал говорить, что революция возможна, но только «мирная».

В этом видео

https://www.youtube.com/watch?v=yFTwSUoC9yI&ab_channel=%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A4%D0%A2%D0%92

он со слащавой улыбочкой разглагольствует: «Революция может быть абсолютно мирная! Ленин говорил о революции - если есть хоть один шанс провести ее мирным путем, мы обязаны им воспользоваться… Ведь Великая Октябрьская революция прошла абсолютно мирным путем, потери были минимальны».

Здесь все от начала до конца – хитрая и подлая ложь, рассчитанная на невежество и доверчивость публики.

Во-первых, мирных революций не бывает в принципе. Революция ломает прежний порядок – а для этого она должна сломать сопротивление тех сил, которым этот порядок выгоден и которые стремятся его сохранить. То есть – господствующих эксплуататорских классов. А эти классы всегда цепляются за свое привилегированное положение зубами и когтями, дерутся за него как звери. Мирно они не уходят никогда.

Во-вторых. Да, Ленин действительно сказал такую фразу. Но он говорил и еще кое-что! Он говорил, что эта историческая ситуация, которая дает нам возможность взять власть мирно – уникальна. Она сложилась благодаря тому, что в стране установилось двоевластье. Было два органа власти - Временное правительство и Советы. У Временного правительства не было никакой поддержки в народе, а за Советами стояли народные массы. Советам стоило только объявить себя властью – и народные массы признали бы их властью. (Но, как мы знаем, Советы, возглавляемые эсерами и меньшевиками, вместо этого пошли на сделку с Временным правительством, то есть, с буржуазией, отдали ей власть).

Кроме того, Ленин подчеркивал, что этот исторический период, когда можно взять власть мирно – будет продолжаться очень недолго, от нескольких недель до нескольких месяцев. (И он, как мы знаем, продолжался всего четыре месяца – с 23 февраля до 3 июля). Что ни до этого периода, ни после него взять власть мирно не получится, если рабочий класс упустит свой шанс. Эти слова Ленина Зюганов, конечно, не цитирует.

Кстати, данная историческая ситуация не с неба упала – она сложилась благодаря Февральской революции. А Февральская революция вовсе не была «мирной». В ней погибли тысячи людей. И Зюганову это отлично известно.

И, наконец, Октябрьская революция тоже не была никакой «мирной». Да, она была сравнительно бескровной. Но бескровной-то она была не потому, что рабочий класс сумел «мирно» договориться с буржуазией – а потому что он очень хорошо подготовился к войне с ней. Потому что он был настроен идти до конца, действовал решительно и жестко, и поэтому сумел захватить ее врасплох и сразу раздавить ее сопротивление.

Вообще - смешно даже говорить, что Октябрьская революция была «мирной». Какая «мирная»? Рабочий класс сплошь вооружен. Вооруженные отряды рабочих захватывают вокзалы, мосты и телеграф. Аврора стреляет по Зимнему. Вооруженные матросы арестовывают членов Временного правительства. Где здесь Зюганов увидел «мирную революцию?!!

Бескровная – это не значит мирная. Мирных революций, как мы выше сказали, не бывает в природе. А бескровной или сравнительно бескровной она может быть только в одном случае: если рабочий класс хорошо вооружен и готов при первой необходимости пустить оружие в ход – то есть, настроен отнюдь не мирно. Но даже в этом случае «бескровной» она будет только относительно. Ведь и Октябрьская революция бескровной была только в Петрограде. А в Москве буржуазия сумела мобилизоваться и ожесточенно сопротивлялась. Пролетариат вырвал у нее власть в кровопролитных боях, ценой многих жертв. Об этом рассказывает прекрасный советский фильм «Сердце Родины».

***

Но давайте послушаем Зюганова дальше. Как он себе представляет эту «мирную революцию»? Что это вообще такое?

Оказывается – ничего нового. Все тоже самое, что мы слышим уже тридцать лет. Победить на выборах и войти в органы буржуазной власти – это, по мнению Зюганова, и есть «мирная революция».

Вот так Зюганов собирается совершать свою «революцию». Не на броневике, под пулями, на волосок от смерти – а уместив свое седалище в мягкое думское кресло, обласканный буржуазией, сияя от житейского благополучия. Не во главе рабочих, идущих в последний решительный бой – а среди таких же как он буржуазных думских пустозвонов, переливая из пустого в порожнее, обмениваясь с ними улыбками и комплиментами.

Да, Зюганов у нас не только главный комунистъ всея Руси. Он, как видим - еще и величайший революционеръ всех времен и народов!