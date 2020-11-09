Коронавирус - 2,5% относительной смертности в мире или 0,125% по другому варианту

По состоянию на 07.11.2020 относительная смертность от общего числа заболевших в мире снизилась до 2,5%, хотя в максимуме она была 7,3%. При этом общее число заболевших в этот день было всего 0,64% от населения Земли. По данным ВОЗ на начало октября около 10% жителей планеты, вероятно, были заражены коронавирусом (в основном как вирусоносители), и их приблизительно в 20 раз больше общего числа заболевших в то время. В таком случае относительная смертность от общего числа зараженных составляет около 0,125%. При первом варианте по небольшому общему числу заболевших и умеренной относительной смертности мы имеем вспышки обычного жесткого сезонного ОРВИ. При втором варианте по достаточно большому общему числу зараженных и низкой относительной смертности мы имеем эпидемию ОРВИ на уровне обычной эпидемии гриппа.

Падение относительной смертности в мире

По данным сайта Worldometer Coronavirus 29.09.2020 относительная смертность от общего числа заболевших в мире снизилась до 3,0%, хотя в максимуме она была 7,3% (29.04.2020). При этом общее число заболевших 29.09.2020 было всего 0,43% от населения Земли.

Я собирался написать данную статью сразу после этого, но по причинам личного характера мне пришлось ее отложить. Оказалось, что это к лучшему.

Сначала появилось следующее сообщение:

ВОЗ считает, что около 10% жителей планеты могли быть инфицированы коронавирусом

ТАСС, 05.10.2020

В основном эти зараженные (инфицированные) были здоровыми вирусоносителями (которые тоже приобретают иммунитет).

На тот день, 05.10.2020, общее число заболевших в мире составляло 0,46%. Отсюда следует, что на одного заболевшего приходилось приблизительно 20 зараженных, включая этого заболевшего. И если рассчитывать относительную смертность не от общего число заболевших в мире, а от общего числа зараженных, то она будет приблизительно в 20 раз меньше, т.е. 0,15% (подробнее о двух видах относительной смертности см. мою статью [1]).

И через 39 дней после 29.09.2020, т.е. 07.11.2020, по данным сайта Worldometer Coronavirus относительная смертность от общего числа заболевших в мире снизилась до 2,5%. При этом общее число заболевших 07.11.2020 было всего 0,64% от населения Земли. Полагая, что отношение 20 общего числа зараженных к общему числу заболевших в мире в ближайшее время сохранится, получим, что относительная смертности от общего числа зараженных составила 0,125%.

При первом варианте относительной смертности, от общего числа заболевших в мире, по небольшому общему числу заболевших и умеренной относительной смертности мы имеем вспышки обычного жесткого сезонного ОРВИ.

При втором варианте относительной смертности, от общего числа зараженных в мире, по достаточно большому общему числу зараженных и низкой относительной смертности мы имеем эпидемию ОРВИ на уровне обычной эпидемии гриппа.

Мне неизвестно руководство, в котором было бы написано – при относительной смертности ниже 3% считать ОРВИ мало опасным, при смертности выше 3% умеренно опасным. Но 3% можно считать определенным психологическим порогом (за которым идут 2,5% и так далее).

Дополнительно следует отметить, что указанное выше заявление ВОЗ подтверждает, что коронавирус циркулирует по всему миру и изоляционные меры не имеют смысла (подробнее об этом см. мою статью [2]).

Что предполагается дальше

Для наглядности по данным сайта Worldometer Coronavirus я построил график зависимости относительной смертности от общего числа заболевших в мире за период с 22.01.2020 (дата начала регистрации данных на сайте) до 07.11.2020 (на сайте такого графика нет).

Относительная смертность от общего числа заболевших в мире

По данным сайта Worldometer Coronavirus, последний день – 07.11.2020

Для этого графика хорошо видно, что приблизительно с начала августа он практически представляет собой убывающую прямую линию.

И если дальше процессы роста числа заболевших и умерших будут продолжаться с теми же тенденциями, то в конце декабря этого года или в январе следующего года относительная смертность от общего числа заболевших в мире снизится до 2,0%, что соответствует относительной смертности от общего числа зараженных 0,10%. При этом общее число заболевших в мире составит всего 0,85-0,90%.

Далее, полагаю, падение относительной смертности замедлится или вообще остановится, поскольку в основном оно происходит за счет стран (прежде всего Западной Европы), где весной была наиболее высокая относительная смертность, а сейчас в них идет вторая волна, при которой число вновь заболевших заметно больше, чем весной, а относительная смертность только для второй волны – на уровне 1%.

Эпидемия будет продолжаться до тех пор, пока циркуляцией (дающей иммунитет) не будет охвачено 60-80% населения отдельной страны или мира в целом. На это уйдет еще несколько месяцев.

Про различные страны надо писать отдельно. Здесь только упомяну, что в России относительная смертность от общего числа заболевших сейчас составляет 1,7%, что ниже средней в мире. Доля зараженных по оценке июля месяца составляла 26% от населения страны при общем числе заболевших тогда немного более 0,5%, т.е. на 1 заболевшего в России приходится приблизительно 50 зараженных (см. мою статью [2]). Этому соответствует относительная смертность от общего числа зараженных всего 0,034%.

Причины падения относительной смертности в мире

В последнее время число новых заболевших в сутки и, соответственно, общее число заболевших в мире растут. Растет также число смертей в сутки и, соответственно, общее число смертей, но заметно меньшими темпами. В результате относительная смертность от общего числа заболевших падает.

Полагаю, что причины падения относительной смертности следующие.

1. Раздувание числа заболевших

Чем больше в последнее время делают тестов, тем больше обнаруживают легко больных и здоровых вирусоносителей, которых раньше просто не могли обнаружить.

Считаю, что эта причина является основной.

2. Естественное ослабление вируса (естественный отбор для вируса)

При циркуляции коронавируса (как и любого вируса, вызывающего ОРВИ), происходит его естественное ослабление. Эта циркуляция происходит в основном среди детей и молодежи, поскольку многие представители старшего поколения имеют иммунитет к другим коронавирусам, который действует и против нынешнего (подробнее об этом см. мою статью [3]).

Другими словами, вирусы заинтересованы в своей циркуляции и не заинтересованы в том, чтобы люди умирали. При этом с умершими людьми отбраковываются «жесткие» варианты вируса.

3. Естественный отбор среди людей

Тяжело болеют и умирают в основном лица, относящиеся к группам риска – старики, хронические больные и лица, склонные к заболеваниям легких. Особенно это было заметно вначале, весной этого года.

4. Разработка способов лечения тяжелых случаев

Коронавирус поражает легкие, что нетипично для вирусов, вызывающих ОРВИ. Поэтому не сразу научились лечить пневмонию, вызываемую коронавирусом.

Отличие коронавируса от вирусов гриппа

По моему мнению, есть два основных отличия коронавируса от вирусов гриппа.

1. Для вирусов гриппа имеется большое число заболевших, а число здоровых вирусоносителей относительно невелико.

Для коронавируса наоборот, число здоровых вирусоносителей многократно больше числа заболевших.

2. Вирусам гриппа свойственно поражать верхние дыхательные пути, а не нижние. Но «грипп опасен осложнениями», как правило, бактериальными инфекциями, поражающими бронхи и легкие. Коронавирус сам поражает легкие, но делает это достаточно редко – далеко не все, зачисленные в больные, имеют поражения легких, а от общего числа зараженных процент поражений легких будет незначительным.

Сочетание этих двух отличий привело к «странному», нетипичному (относительно вирусов гриппа) поведению коронавируса – заболевших немного, но среди них бывают случаи тяжелой пневмонии.

Открытое письмо врачей Бельгии

Группа бельгийских врачей выступила с письмом, в котором призвала признать коронавирус обычным ОРВИ (опубликовано на нескольких языках, включая русский):

Открытое письмо врачей и медицинских работников всем бельгийским властям и всем бельгийским СМИ

05.09.2020

Рекомендую ознакомиться, там есть интересная информация.

Заключение

Изложенная выше информация по существу является общедоступной и общеизвестной, просто СМИ, подконтрольные ковид-паникерам, не хотят ее распространять. Вместо этого ковид-паникеры распространяют в мире эпидемию коронавирусного психоза.

Но то, что относительная смертность падает и общее число заболевших невелико, ясно всем. В результате как народные массы, так и руководители государств (хотя далеко не все) стали воспринимать коронавирус как обычное жесткое ОРВИ. Этому, в частности, способствовали заболевания видных политических деятелей, например, руководителей Великобритании, Бразилии, США. И если в некоторых странах, где идет вторая волна, усиливают ограничительные меры, то это вызвано политическими причинами, а не эпидемиологическими.

Если следовать принципу «зри в корень», то очевидно, что коронавирусная эпидемия в мире и в России – это всего лишь прикрытие глобального экономического кризиса. А ковид-паникеры, по существу, выступают как идеологическая обслуга виновника этого кризиса – глобального финансового капитала.

Новости по теме:

[1] Коронавирус – заболевшие, зараженные и два вида относительной смертности

[2] Коронавирус вызывает обычную ОРВИ, а все меры изоляции бессмысленны

[3] Коронавирус – ученые подтверждают коллективный перекрестный иммунитет

От редакции: Позиция понятная, но предположение чиновника ВОЗ о том, что 10% землян уже переболели коронавирусом - это нит на чем не основывающееся заявление, не имеющее под собой вообще никакой фактологии. Естественно, строить статистику на этой цифре, по меньшей мере, недобросовестно. А почему не 9 процентов или не 12?

Мне вот тоже кажется, что я год назад переболел чем-то очень похожим, даже рентген сделал, и там были довольно характерные изменения. Но тогда о COVID-19 и разговору не было, ни тестов никто не делал... А сейчас я вполне здоров и могу, конечно, преджполагать, что перенес инфекцию в легкой форме. Но было бы старнно с моей стороны требовать включить мой случай в медицинскую статистику.

А сама статистику не очень похожа на сезонный грипп. Уже умерло миллион с четвертью человек - не многовато ли для обычного гриппа?

И письмо "бельгийских врачей" уже давно разоблаченный фейк - вот расследование "Медузы", которое трудно заподозрить в симпатиях к режиму.

https://meduza.io/feature/2020/10/19/pismo-belgiyskih-vrachey-fundamentalnyy-manifest-kovid-otritsateley-my-izuchili-istoriyu-ego-poyavleniya-i-razobrali-glavnye-argumenty

Особенно интересно это:

"Форма для подписей на сайте docs4opendebate.be открыта для любых желающих — поэтому точно узнать, все ли подписи являются аутентичными, невозможно. Среди подписантов фигурировал, например, «Джон Сноу, ветеран Великой битвы с белыми ходоками, Вестерос, военно-полевая медицина». Была и подпись от имени российской телеведущей Елены Малышевой. На вопрос «Медузы», подписывала ли она это письмо, Малышева ответила отрицательно. Когда «Медуза» спросила Рафа Конингса, как создатели сайта с открытым письмом верифицируют подписи, он признал, что подписать письмо мог кто угодно, но сослался на то, что «некоторые не остановятся ни перед чем, чтобы дискредитировать свободу слова». Конингс объяснил, что первоначально открытое письмо было предназначено только для бельгийского врачебного сообщества, но затем оно вышло на международный уровень, поэтому создатели сайта стали более тщательно проверять личность подписантов и удалять явно фейковые подписи. После беседы «Медузы» с Конингсом подписи «Джона Сноу» и «Елены Малышевой» с сайта исчезли.

Однако как минимум часть подписей на сайте docs4opendebate.be все-таки являются подлинными. Например, одной из первых в списке стоит фамилия Игоря Бондаренко из Санкт-Петербурга, обозначенного как специалист по внутренним болезням и биохимии питания. Бондаренко предлагает свои услуги пациентам как специалист по прикладной кинезиологии — одной из областей так называемой альтернативной медицины. Игорь Бондаренко подтвердил «Медузе», что действительно оставлял свою подпись под этим письмом. Из более 600 подписантов письма в категории «Врачи» нашлось только три эпидемиолога и один вирусолог, остальные — это в основном терапевты. Еще один эпидемиолог попал в категорию «профессионалы в области здравоохранения». Там же стоят еще почти 2000 подписей диетологов, остеопатов, психотерапевтов (в России они получают диплом врача), лаборантов и других. Большинство же — 15 тысяч — составляют просто «граждане» (там тоже десять человек, назвавших себя специалистами по вирусологии и эпидемиологии).

Что должно насторожить в этом письме любого?

Основатель фактчекингового проекта «Проверено» Илья Бер объяснил «Медузе», что в тексте заставляет усомниться уже то, что среди авторов нет ни одного проверяемого имени человека с академическими заслугами, о которых можно прочитать в независимых источниках; руководителя, отвечающего своим опытом и авторитетом и так далее. Однако, отмечает Бер, для того, чтобы у читателя закрались сомнения в авторитетности «письма бельгийских врачей», ему нужно обладать достаточно высокой квалификацией.

«Письмо составлено весьма убедительно для читателя, который либо неглубоко погружен в тему коронавируса, либо просто не знает, чем отличаются настоящие научные письма от не совсем научных, — объясняет Бер. — Встречается большое количество разбросанных по тексту ссылок, которые даже правильно оформлены. Много ссылок на наукообразные ресурсы — и даже три ссылки на самый авторитетный в мире медицинский журнал Lancet. Правда, на статью, которая впоследствии была отозвана».

И самое главное - разве можно себе предствить, что правительства всех стран, и все фармацевтические компании вдруг договорились осмуществить "прикрытие глобального экономического кризиса"?

И никто никого не сдал, никто не попытался заработать на грандиозном скандале? Люди, которые не могут договориться вообще ни о чем, вдруг решили сообща обмануть весь мир?

Какая-то совсем ненаучная фантастика получается.

А.Б.