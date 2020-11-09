Ямыдрочимдзюба

Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба записал в Instagram обращение после скандала с интимным видео: «Я неидеален, как и любой человек. В моменты, когда практически все отворачиваются, я благодарю тем, кто поддержал меня. Даже незнакомые люди меня поддерживали, их очень много».

Интересно, в чем поддерживали и как? Не, правда интересно...

Скандал, конечно, ни о чем - ну, дрочит здоровый мужик. Ну обычно в таком возрасте рукоблудием не грешат.

Я помню, аналогичное видео с Владимиром Рыжковым стоило ему политической карьеры. Да, великовозпрастный дрочер в качестве лидера масс - не очень. И некрасиво выглядит. Кто ж такого включит в список на выборы.

Но Дзюба вроде бы не политик, не духовный лидер. Он в футбол играет. Хочет - дрочит.

Но у нас все перевернулось - спортсмены и артисты стали вдруг "властителями дум", их тащат в политику, у них берут интервью о том, что им вообще известно-то не должно быть. По ним сверяют свои "нравственные камертоны" эти самые массы, которых я бы вообще лишал избирательных прав в обмен на пожизненный билет на стадион. Или на выборы, или на стадион.

Кстати, мне на почту уже пару раз в последние дни приходили письма, типа мы взломали твою камеру, и у нас есть записи того, что ты там перед камерой выделываешь - вот шли нам денег на кошелек, а то выложим везде твой срам.

Ну, мне проще - я не так известен и не так ослепительно красив, чтоб мои видео вызвали сенсацию. Во вторых, я не дрочу - нигде: ни перед компьютером, ни в ванной, ни в кустах за гаражами. Поэтому письма эти я просто проигнорировал.

А может быть, напрасно. Надо бы найти этих любителей мохнатых кошельков и примерно наказать. Все-таки, удар по нацциональной сборной - где ФСБ? где управление К? Ведь шантраж же налицо.

Я так понимаю, многие люди пролучили такие письма. Многие просто не обратили внимания, понимая, что это все наобум. Но кто-то явно пострадал, а со случаем с Дзюбой уже куда меньше граждан решится такие письма игнорировать...

А.Б.