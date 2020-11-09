Саботаж решений президента или теневая сторона реновации

Мы уже писали о семье очередника с почти 23-летним стажем (9 человек: 4 взрослых и 5 несовершеннолетних детей), которую ДГИ намерен загнать в равнозначную двухкомнатную квартиру без снятия с жилищного учета.

Самое интересное, что эта семья уже выиграла у ДГИ 5 (пять) судов, в ходе которых три решения ДГИ были признаны судом незаконными и своими решениями суд обязал ДГИ предоставить очередникам жилье в соответствии с социальными нормами.

Но ДГИ выполнять решения суда не собирается, и для этих целей использована следующая схема:

Помимо решений от 08.10.2019, а также от 07.11.2019 г., которые семья оспаривает в суде (назовем это верхний пласт решений), Департамент принимает еще ряд внутренних решений (назовем это теневой пласт решений), согласно которых семья очередников числится переселенной по решению суда (которого в действительности не было) в рамках реновации и без согласия семьи (решение Департамента от 30.10.2019 г. № 43519) по адресу: Москва, Проспект Вернадского, д. 54, кв. 171. Семья при этом в известность не ставится. Все тайное прячется в тени.

В соответствии с ч. 2 ст. 13 ГПК РФ во исполнение решений суда Департамент обязан был отменить свое внутренне решение от 30.10.2019 г. № 43519.

Но нет. В продолжение этого своего незаконного решения ДГИ принимает очередное незаконное решение от 12.08.2020, которым блокируется выполнение решений суда.

Об этой схеме и других противоправных действиях ДГИ семья проинформировала прокуратуру Москвы. А ответа нет. В ответ – молчанье.

И сейчас эта семья подает в суд новое исковое заявление. Суть иска – признать незаконным решение ДГИ Москвы от 12.08.2020 в связи с тем, что Департамент, проигнорировал вступившие в силу решения суда от 14.01.2020 и от 17.03.2020, признавших незаконными решения ДГИ Москвы от 08.10.2019 и от 07.11.2019, и в продолжение своих незаконных решений принял очередное незаконное решение от 12.08.2020.

Абсурд? Да, абсурд. Но такова реальность, которую создал ДГИ (орган государственной власти между прочим) когда поставил себя над законом, выше судебной и законодательной власти.

Ни у одного нормального человека не укладывается в голове – как можно не исполнить решение суда? А для Департамента это вполне нормальная ситуация.

Возможно, таким образом решается задача экономии бюджетных средств города Москвы, но зачем так явно нарушать действующее законодательство?

Может все-таки ДГИ следует понять, что деньги это не цель жизни, деньги это только инструмент для достижения поставленных целей. А цели развития страны определил Президент РФ и руководству ДГИ не мешало бы вспомнить о поправках в Конституцию РФ, в частности о п. 4 ст. 67.1.

И вот теперь, благодаря Департаменту, эта семья, и не только она (так как информация распространяется очень быстро), очень хорошо понятен смысл фразы: «Нет детей – нет проблем».

Методами своей работы ДГИ очень хорошо разъясняет, что этому государству не люди, не их дети просто не нужны. То есть, то, что говорит Президент подлежит исполнению всеми органами государственной власти, кроме ДГИ, то есть решения Президента такого органа государственной власти, как ДГИ, не касаются.

Может руководству ДГИ пора перестать саботировать решения президента РФ и, как следствие, разрушать государство? Может пора уже понять – нет государства, нет и вас, нет людей, и вас тоже нет.