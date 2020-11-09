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Московский листок

Стрельба в "Балтиморе"

Опубликовано 09.11.2020 в разделе комментариев 1

Стрельба в "Балтиморе"

Военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме «Балтимор» (Советский район) под Воронежем. Он забаррикадировался на территории части, сообщил источник в экстренных службах региона. 

Военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек. Сейчас он забаррикадировался на территории части.

Причины инцидента пока не известны.

Балтимор — военный аэродром в Воронеже. Прежнее название: Воронеж-Б. 

На аэродроме дислоцируется 47-й отдельный смешанный авиационный полк (в/ч 45117) 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа (самолёты Су-24М, Су-24МР, Су-34).

С 2013 года на территории идет реконструкция и удлинение взлётно-посадочной полосы. На этот период вся авиатехника передислоцирована на аэродром в Бутурлиновке.



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Всего комментариев к статье: 1
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ivansedin902@gmail.com написал 09.11.2020 10:21
Рупь против ста что дедовщина.Или межнациональное раздражение спесь.
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