Стрельба в "Балтиморе"

Военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме «Балтимор» (Советский район) под Воронежем. Он забаррикадировался на территории части, сообщил источник в экстренных службах региона.

Военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек. Сейчас он забаррикадировался на территории части.

Причины инцидента пока не известны.

Балтимор — военный аэродром в Воронеже. Прежнее название: Воронеж-Б.

На аэродроме дислоцируется 47-й отдельный смешанный авиационный полк (в/ч 45117) 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа (самолёты Су-24М, Су-24МР, Су-34).

С 2013 года на территории идет реконструкция и удлинение взлётно-посадочной полосы. На этот период вся авиатехника передислоцирована на аэродром в Бутурлиновке.