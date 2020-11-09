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Московский листок

Счётная палата: убыль населения России за первые шесть месяцев 2020 года выросла на 30%

Опубликовано 09.11.2020 в разделе комментариев 0

Счётная палата: убыль населения России за первые шесть месяцев 2020 года выросла на 30%

Естественная убыль населения России за первые шесть месяцев текущего года выросла более чем на 30% и составила 316,3 тысяч человек, говорится в докладе Счетной палаты. По данным ведомства, в среднем по стране число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся, в аналогичном периоде прошлого года - в 1,2 раза. При этом в 41 российском регионе это превышение составило 1,5-2,4 раза.

За первое полугодие 2020 года родились 811,7 тысячи человек — это на 48,7 тысяч человек (5,7%) меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Умерли 1,128 миллиона человек, это на 57,9 тысячи (5,1%) больше, чем в январе-июле 2019 года. При этом, миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 20,6%.

Также сократилась численность занятых в экономике. По сравнению с 2019 годом она уменьшилась почти на 1,6 млн человек и составила 70,5 млн человек. Уровень безработицы в сентябре достиг максимума с 2012 года — 6,3%, за январь—сентябрь — 5,7%. Общее число безработных в России СП оценила в 4,2 млн человек.

Отметим, что в октябре правительство подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Согласно документу, до 2024 года население страны может уменьшиться на 1,2 млн человек.

В предыдущей версии плана убыль населения по итогам 2020 планировалась на уровне 158 тыс. человек. Однако по скорректированным оценкам кабмина численность россиян сократится на 352,5 тыс.

В следующие четыре года население страны также будет сокращаться по более пессимистичному сценарию. Так, если раньше прогнозировалось, что в 2021 году население сократится на 81,5 тыс. человек, а затем будет наблюдаться рост, то теперь предполагается, что россиян в следующем году стане меньше на 290 тыс. человек. В последующие годы этого показатель составит 238, 189 и 165 тыс. человек.

 



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