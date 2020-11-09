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Московский листок

Геноцид XXI века

Опубликовано 09.11.2020 автором в разделе комментариев 0

геноцид шуба норка
Геноцид XXI века

В пяти государствах, помимо Дании, зафиксировали заражение норок коронавирусом. Это Испания, Италия, Нидерланды, США и Швеция. 

"Норки заразились после контакта с инфицированными людьми", – отметили в ВОЗ. 

Правительство Дании приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах в стране, причем помощь в уничтожении животных фермерам окажут вооруженные силы и агентство по чрезвычайным ситуациям Дании. Появились и цифры геноцида норок - в Дании это 12-17 миллионов животных!

Ковид-геноцид в Дании

Легко предположить, что к уничтожению приговорены будут десятки миллионов животных. В истории человечества геноцидов такого масштаба пока не было, масштабы уничтожения людей людьми меньше на 1-2 порядка.

А если подумать? Ну чем, в принципе, млекопитающее Homo sapiens лучше или ценней в лоне матери-природы, чем другие виды млекопитающих? Да хоть бы и норки?

Нас же справедливо возмущает, когда одни подвид "человека разумного" уничтожает другой его подвид: немцы евреев, турки армян, хуту тутси...

Ах, да, человек ведь разумный, ему можно уничтожать неразумные виды... И наверно в отношении устриц это могло быть верно, но высшие млекопитающие достаточно разумны, чтобы отличать жизнь от смерти, чтобы хотеть жить и не хотеть умирать.

Да, живая природа устроена негуманно, одни животные поедают других, но они делают это по необходимости, везде выстраиваются пищевые цепочки, и одни поедают других, чтобы продолжать жить. Но в природе животные не убивают других животных просто так, без необходимости, и сытый лев спокойно прогуливается среди стада антилоп - ему убивать не нужно, ему нужно только питаться и продолжать свой род.

Но, во-первых, есть мнение, что смысл существования человека разумного - это "очеловечивание" окружающего его пространства. Как ветхозаветный бог создает человека по своему образу и подобию, так и человек преобразует окружающее его пространство "под себя". Как результат - мы уже не живем в норах, а наши города совсем не похожи на естественную для нас среду обитания. Но это и есть преобразованный нами мир, в котором, как правило, можно ходить спокойно, не опасаясь, что тебя кто-то сцапает и съест.

И есть "во вторых": по какому праву мы убиваем просто так, без какого-то биологического смысла?

Скажем, чтобы прикрыть дряблые и целлюлитные телеса шубой из норки, нужно убить как минимум 55 животных! Убить и ободрать, потому что мяса норок мы не едим. Казалось бы, не нравится тебе твоя старая баба, а нравится пушистый зверек - так возьми, и трахни его! Убивать-то зачем? Но если ты трахнешь норку или куницу, тебя назовут извращенцем. А если ради того, чтобы под рукой у тебя было что-то пушистое и мягкое, когда ты собираешься взгромоздиться на объект своей похоти, нужно убить и ободрать 55 живых существ - и это нормально, и даже похвально, потому что подчеркивает твой социальный статус.

Каково бы тебе было, если б твою бабу задрал медведь, а потом щеголял в ее содранной шкуре?

А теперь к абсолютно бесчеловечному убийству десятков миллионов пушистых зверьков - я бы добавил, превентивному убийству. Норки еще не стали рассадником заразы, их убьют только для того, чтоб и не стали. Хотя сами они заразились именно от человека. Хороший гуманизм: я заразил норку, поэтому убью всех норок в округе. Но если б она не жила в клетке, построенной тобой, хрен бы ты ее заразил, вы б вообще в этой жизни не встретились, потому что любой зверь от тебя, мудака, убегает и прячется - знает, с кем имеет дело...

И вот все это мы называем "гуманизацией окружающего пространства".

Жену начальника концлагеря, которая изготавливала из кожи заключенных перчатки и сумочки, осудили к пожизненному заключению, где она и повесилась. Авторов геноцида десятков миллионов норок, естественно, никто не осудит. Как не осудит никто изготовителей одежды из их шкурок. Сейчас им только сочувствуют - они ведь понесли убытки...

И мы уже не сможем остановить геноцида зверьков из концлагерей в Дании, Испании, Италии, Нидерландах, США и Швеции. Обосравшееся от эпидемии человечество с перепугу будет убивать еще и еще. Если надо, и людей тоже. Просто пока до этого не дошло.

Но может хотя бы перестанем снова создавать концлагеря смерти для зверей? И ну их, эти шубы - мне вот бабы нравятся больше голышом, чужие волоса тут лишние, это пережиток из тех древних времен, которые и вспоминать-то стыдно - когда и друг дружку жрали...

Говорили же, что из пандемиии мы выйдем не совсем такими, как раньше. Вот и давайте выйдем другими, без аксессуаров из каменного века...



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