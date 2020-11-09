Над Арменией сбили российский вертолет. Два человека погибли

Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении недалеко от границы с Азербайджаном, заявили в Министерстве обороны РФ. В результате два члена экипажа погибли.

"9 ноября около 17.30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК", - говорится в сообщении.

По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенко, вертолет был сбит в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий и упал в горной местности рядом с населенным пунктом Арцах. Сейчас российские военные устанавливают, кто вел огонь из ПЗРК по вертолету.

Между тем в Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что российский вертолет был сбит азербайджанскими военными случайно. Это произошло «в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны», сообщило ведомство. В сообщении отмечается, что полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе в темное время суток и на малой высоте.

Азербайджанская сторона выразила соболезнования родным и близким погибших членов экипажа. В заявлении говорится, что Баку готов выплатить компенсацию.