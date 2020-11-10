Есть ли перспективы у завода и города вокруг него?

13 октября в рамках Всеросийской акции солидарности против ликвидации отечественной промышленности коммунистическими и профсоюзными организациями в Администрацию Президента было подано письмо по ситуации с банкротством Новозыбковского машиностроительного завода (НМЗ). Обращения были переправлены в Правительства и УМВД Брянской области. На днях пришли ответы. Письма для ознакомления приводим ниже.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И НЕРАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

По последней информации, НМЗ находится на стадии конкурсного производства до января 2021 года. На данный момент идет поиск инвесторов. Ранее на площадку НМЗ претендовала белорусская компания ОАО «Амкодор», заинтересованная в расширении производственных мощностей. Однако, как стало известно 16 октября, представители "Амкодора" выбрали в качестве новой производственной площадки не НМЗ, а бывший завод ЖБИ. Для того, чтобы белорусские олигархи приобрели НМЗ требуется продать оборудование (а при покупке "Амкодором" завод бы изменил свой профиль) и реструктуризовать долг.

Сейчас известно, что ситуация с новым инвестором находится в подвешенном состоянии. В то же время, уже планируется продажа оборудования (по некоторым данным - Тихвинскому вагоностроительному заводу). Вырученные деньги, по утверждению Правительства Брянской области, планируется пустить на погашение долгов по зарплате.

В случае, если инвестор так и не будет найден, а все оборудование уже будет вывезено на другие площадки, завод может уж точно не пережить банкротства. Напомним, что похожая ситуация стала с ЮУМЗ в Орске, который также входил в РТХ, как и НМЗ. Власти долгое время надеялись на нового инвестора, началась продажа оборудования. Однако буквально недавно стало известно, что покупателя ЮУМЗ так и не смогли найти.

НАШЛИ КРАЙНЕГО

Одновременно, со всей этой печальной историей банкротства НМЗ стали всплывать не менее интересные факты о том, как завод довели до такого состояния, и кого Правительство и органы правопорядка Брянской области решили сделать крайним во всей этой истории.

Так, 27 октября стало известно, что последнего директора завода Олега Шевченко приговорили к одному году колонии общего режима по статьям:

- ст. 315 ч.2: «Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению»

— ст. 199.2 часть 2: «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере».

Финансовые проблемы завода начались еще в 2018 году, а Олег Шевченко, работавший директором завода до 24 июня прошлого года, отдавал зарплату своим сотрудникам раньше, чем заплатит налоги и другие сборы. Задержки по ней начались спустя два месяца после его ухода с предприятия. Однако, в июне 2019 собственниками НМЗ — ООО УК «РэйлТрансХолдинг» — было принято решение о его увольнении.

По утверждениям самого Шевченко, еще весной прошлого года завод можно было спасти от банкротства, однако никаких действий властями, которые все прекрасно знали, так и не было предпринято.

ВСПЛЫВАЮТ НОВЫЕ ЗАМАНЧИВЫЕ ДЕТАЛИ

Как мы писали ранее, еще в 2012 году Новозыбковский машиностроительный завод приобрел «РейлТраснХолдинг». Вагоны НМЗ начал выпускать в 2014 году, а в 2016 на должность директора предприятия был утвержден Олег Шевченко. С этого момента началась многообещающая история НМЗ.

Производство начинает набирать обороты, а в 2015 году предприятие получает ряд сертификатов на крытые вагоны, на платформы, на полувагоны, которые, кстати, в Новозыбкове выпускали по лицензии от «Уралвагонзавода». Как выяснилось, тогда хозяин РTX Сергей Шпак и экс-гендиректор «Корпорации „Уралвагонзавод“» Олег Сиенко были в дружеских отношениях.

У Новозыбковского завода перед «УВЗ» было одно, но значимое преимущество — данный завод был мобильным и динамичным, по сравнению с гигантом, фактически, принадлежащим Ростеху. И именно на НМЗ стали расширять линейку железнодорожного транспорта, который бы перевозил специальные грузы. Так началось производство цистерн для перевозки жидкой серы.

Вот, что об этом говорил тогда Олег Шевченко:

«Хорошо, что мы сохранили термическое производство от «Индуктора» (предыдущий собственник НМЗ — примеч. ред.). В Брянской области никто и никогда не занимался производством цистерн с нуля, то есть с котлового производства. Новозыбковский машиностроительный завод был первым в разработке закрытых ёмкостей для перевозки жидкой серы. Это особо опасный груз: её транспортируют при температуре 125 градусов».

Необходимые цистерны были разработаны конструкторским бюро НМЗ самостоятельно и успешно прошли испытания.

В 2017 году появились заказы на перевозку жидкой серы и метанола. Обычный грузовой вагон стоил около 3 млн. рублей, «вагон-термос» - 8 миллионов с рентабельностью 25%.

Но тут НМЗ столкнулся лбом с другим вагоностроительным гигантом — Тихвинским вагоностроительным заводом, который тогда производил аналогичные вагоны. Однако, если в Тихвине вагоны производили по собственным чертежам, то на НМЗ — по чертежам… «Уралвагонзавода», на основе договора-лицензии.

Между тем, производство на НМЗ развивалось и модернизировалось дальше, а на некоторых конкурсах продукция из Новозыбкова обходила тихвинскую.

И тут, в 2017 году, видимо до собственников «УВЗ» и Тихвинского вагоностроительного дошло, что если Новозыбковский и дальше будет идти в гору такими темпами, то на рынке появляется еще один полноценный для них конкурент. Нужно ли было это дочке Ростеха и филиалу Объединенной вагоностроительной компании? Естественно — нет. Поэтому после ухода Олега Сиенко, друга Шпака, с поста ген директора «УВЗ», сначала уральское руководство отказалось продлять лицензии на чертежи.

Шевченко обратился к властям с просьбой содействия в переговорах: нужны были 25-30 тележек в месяц от УВЗ, посодействуйте, мол, чтобы нам их продали. На что с «УВЗ» ответили, якобы Новозыбков постоянно нарушает лицензию, хотя раньше претензий никаких не было.

В итоге, в 2018 НМЗ пришлось запустить собственное производство тележек. При этом все сертификаты и необходимые разрешения были получены.

Однако «УВЗ» на этом не остановилось: по чьей-то информации служба безопасности Уралвагонзавода получает данные, что Новозыбков якобы продолжает выпускать тележку по чертежам УВЗ, а выдает их за свои: ставит клеймо. Это дало повод обратиться в соответсвующие инстанции. А дальше произошла ситуация, о которой мы писали ранее — иск на НМЗ «без разглашения подробностей», проверка Ростехнадзора, которую нельзя назвать непредвзятой, арест уже произведенных 220 вагонов, срыв заказов и падение прибыли. Новозыбковский машиностроительный моментально потянуло «на дно». Счета компании начали арестовывать. Шпак и Ко тут же бежали за границу, оставив НМЗ, АМЗ, ЮУМЗ и еще два депо ни с чем.

ПОСЛЕДНИЕ НЕУДАВШИЕСЯ ПОПЫТКИ

В тот момент, как раз Шевченко, который теперь сидит за решёткой, еще как-то пытался спасти завод и верил, что это возможно. Он встречался с компетентными органами в Брянске, просил налоговые каникулы. Нашлись заказчики на 3000 вагонов из Молдавии (контракт на 2 года), однако что потом стало с этим заказом — история умалчивает. При этом даже при арестованных счетах и пытались работать через дочку НМЗ — торговый дом «Индуктор».

Даже начались переговоры о покупке НМЗ компанией «ТрансВэй», однако собственникам РТХ не понравилось, что Шевченко вел переговоры за их спиной, и 24 июня 2019 его немедленно уволили.

ЧТО В ИТОГЕ

Однако крайним сделали власти Брянской области и правоохранительные органы сделали именно Шевченко — ведь все остальные в бегах, а «народный гнев» надо как-то успокоить.

«Уралвагонзавод» и Тихвинский вагоностроительный получили желаемое — убран их конкурент. Между тем, оборудование (наверняка и с уникальными разработками) перевозят именно в Тихвин, там же и предлагали работу бывшим работникам НМЗ.

Что будет с самим заводом — непонятно. Очевидно, что либо должен быть другой инвестор, заинтересованный в расширении уже имеющихся мощностей, с новым профилем, или же… почему бы тому же Тихвинскому вагоностроительному не приобрести площадку и не сделать завод своим филиалом? Ни людей, ни оборудование не надо будет перевозить, да еще и можно поднять свой авторитет в глазах населения.

Но «эффективным собственникам» как всегда плевать на то, что закрытием очередного старосоветского предприятия вымрет очередной региональный город. Как и, судя по всему, наплевать нашему государству, которое если бы хотело, могло уже давно национализировать несчастный НМЗ и начинать запуск производства.

Непонятно, чего ждут работники НМЗ, до сих пор сидящие без зарплат и в полной неопределенности, что будет с ними завтра?..