Станет ли министр Радченко президентом РФ?

Премьер-министр России Михаил Мишустин внёс в Госдуму несколько кандидатур, которые бы могли возглавить Министерство транспорта, Минприроды, Минстрой, Минэнерго и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Предварительно, разумеется, освободив от занимаемых должностей прежних министров.

Что те, что эти - сугубо ведомственные фигуры, заметных политиков или вообще публичных людей среди них нет. Разве что главой Министерства транспорта должен стать гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев - этот персонаж более-менее известен широкой публике, но с такой известностью я бы, например, не доверил бы ему и козу пасти...

Но самое интересное - это комментарий Пескова: руководством правительства занимается премьер-министр и он конфигурирует кабмин так, чтобы тот лучшим образом отвечал текущим задачам.

Что-то там во время принятия поправок к конституции говорили о более публичных назначениях в правительстве, о каких-то утверждениях министров парламентом...

А скажите-ка, за что уволили министров, причем сразу пачкой? Сделали они что-то непристойное? Или старые стали неожиданно? Должна же быть хоть какая-то причина для отставки чиновника столь высокого уровня. Или нет? Просто - пошел вон, надоел!?

Но, как видим, это не наше дело. Это даже президента не касается - премьер как хочет, так и тасует колоду конфигурирует кабмин.

Это вообще нормально, когда высшие чиновники государства появляются невесть откуда и исчезают примерно там же?

Если бы премьер-министр был политической фигурой, то есть зависел бы хоть немного от общественного мнения, от воли избирателей, в общем - от политики, он бы, наверно, был заинтересован, чтоб членами его кабинета министров были люди хорошо известные, с безупречной репутацией, в общем добавляющие от себя что-то к его привлекательному образу.

Но премьеру Мишустину плевать на свой образ - источником его власти является не народ, а воля каких-то могущественных сил, которую мы называем "Путин". Именно безликих анонимных сил, а не каприз диктатора - я не могу поверить, что это сам лично Путин сказал Мишустину, мол, пересади-ка ты министром природных ресурсов главу Минвостокразвития Козлова. Вот не могу, и все тут. Хотя совершенно очевидно, что какая-то мощная подковерная сила этот маневр произвела.

Да и сам Мишустин возник достаточно неожиданно, кто-то же подтолкнул такое решение Путина. Нет? Да и сам Путин возник 20 лет назад из такого же "первичного бульона", когда откровенно сдающий Ельцин вдруг вытащил именно его из общей колоды - не Примакова, не Черномырдина, не Маслюкова, не Степашина, в конце концов - скамейка запасных-то богатая была... А вот на тебе - неизвестный, никому не знакомый Путин.

Объясните мне логику этих назначений! Не говорите, что не моего ума дело - моего, я избиратель, мне важно знать до того, как назначили того или иного руководителя, почему именно он!

А то ведь так и президента-преемника назначат: освободить Козлова от Минвостокразвития и назначить президентом РФ. Почему Козлова? Потому!

Хотя среди новых назначенцев есть такая тетенька, Радченко фамилия, у меня такое впечатление, что встречал ее лет двадцать назад на дискотеке то ли в Ельце, то ли в Бологом. В Википедии ни слова. А уже и.о.министра. Назначьте же ее президентом! Мы про нее вообще ничего не знаем, ни плохого, ни, что важней - и хорошего. Я настаиваю! Для полноты картины - абсолютно необходимо.

А.Б.