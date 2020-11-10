Как мы потеряли Армению и весь Кавказ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook: "Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я лично принял очень тяжелое решение для себя и всех нас. Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01.00. Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненен для меня и нашего народа".

К Площади Республики в центре Еревана стекаются колонны автомобилей с громко включенными сигналами. Граждане Армении в считанные минуты отреагировали на заявление Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе и сдаче территорий. Но это их внутреннее дело, куда и зачем стекаться: сюда же стекались, чтобы водрузить Пашиняна в кресло главы республики, а 30 лет назад - стекались, чтобы выйти из СССР и просить потом военной помощи...

Для Армении, в общем, национальное унижение и трагедия. Для Пашиняна - возможность развернуть Армению от России на Запад.

Для России после сдачи Лачинского коридора стратегическое значение Армении становится равным нулю. Но она становится ненужной и Западу - одно дело вырвать ее из лап "русского медведя", а другое дело содержать территорию, которая граничит только с враждебными ей странами, ничего полезного для внешнего рынка не производит...

А Россия уходит с Кавказа.

А.Б.