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Московский листок

Оптимизм российского бизнеса упал до 11-летнего минимума

Опубликовано 10.11.2020 в разделе комментариев 1

Оптимизм российского бизнеса упал до 11-летнего минимума

Настроение российского негосударственного бизнеса осенью резко ухудшились, достигнув минимума с 2009 года, пишет РБК со ссылкой на результаты октябрьского опроса консалтинговой компанией IHS Markit российских производителей товаров и поставщиков услуг.

Индекс оптимизма рассчитывается как разница между долей компаний, которые намерены увеличить выпуск в течение года, и тех, кто ожидает его сокращения. В октябре этот показатель составил всего 6% в пользу ожидающих роста, хотя еще в июне он достигал 20%.

Устойчивое воздействие пандемии COVID-19 на спрос и деловую активность в значительной степени повлияло на ожидания компаний в отношении объемов производства, занятости и инвестиций в предстоящий год, констатировал экономист IHS Markit Шиан Джонс. По его словам, настроения российского частного сектора на фоне сохраняющейся экономической неопределенности оказались гораздо более мрачными, чем летом.

Опрос прошлого месяца показал, что большинство производителей собираются повышать отпускные цены, чтобы компенсировать рост издержек. Кроме того, на новые инвестиции в ближайший год готовы пойти менее половины опрошенных, большинство к вложениям не готовы. Всего на 4% больше компаний прогнозируют набор новых сотрудников, а среди производителей товаров этот показатель упал до десятилетнего минимума в 3%.

В октябре восстановление производственной активности приостановилось, а в обрабатывающей промышленности наблюдалось слабое ухудшение конъюнктуры, отмечает руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. По его оценке, электропотребление в сентябре с устранением влияния календарного, сезонного и температурного факторов оказалось на 1,4% ниже докризисного мартовского уровня.

Российские производители в октябре потеряли импульс к восстановлению, поскольку производство и новые заказы сократились, отмечал ранее Джонс. Как сообщала организация, значение индекса деловой активности IHS Markit PMI в обрабатывающих отраслях в октябре снизилось до 46,9 после 48,9 в сентябре (уровень ниже 50 свидетельствует об ухудшении ситуации).

Рост заражений COVID-19 негативно влияет на потребительский спрос, а новые ограничения в регионах болезненны для бизнеса и, безусловно, сказываются на его настроениях, заявил первый вице-президент бизнес-ассоциации «Опора России» Владислав Корочкин.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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anzhelaanti написал 10.11.2020 10:16
Неужели мало миллиардиков плывет в бездонные карманы?
Может утомились ботинки неграм целовать на новой родине у американской бабы Свободы.
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