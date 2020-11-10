Россия получает гнилые плоды чужой победы

Первые самолеты с российскими миротворцами на борту вылетели в Нагорный Карабах, четыре Ил-76 отправились в район выполнения задач из Ульяновска. В состав российского миротворческого контингента в регионе вошли 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Россия начала развертывание миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Это будет происходить параллельно с выводом армянских вооруженных сил, миротворцы будут размещены вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Срок пребывания контингента пребывания миротворцев составит пять лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки, если ни одна из сторон не заявит за полгода до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что в миротворческой миссии будет участвовать и Турция.

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Подсластить пилюлю - это правильно, но факт: под фактическим актом о капитуляции Армении стоит и подпись Кремля, это общее поражение. А подписи Эрдогана нет - он настоящий победитель.

Наша пропаганда станет сейчас изображать хитрый дипломатический маневр, благодаря которому российские позиции на кавказе даже якобы укрепятся, вот только нога турецкого солдата в этих краях не стояла уже больше ста лет. Как не стояла она в Сирии, пока не стояла в Крыму... Политика Эрдогана проста и понятна, а политика Путина... Есть ли она вообще?

Если она не состоит в том, чтобы выдавать случайные стечения обстоятельств за свои внешнеполитические успехи.

Перед государствами южного Кавказа стоит очень простой, в общем, выбор: либо Россия, либо Запад. Причем и выбора-то, по существу, никакого нет - на Западе столько "вкусных пряников", что сравнивать бессмысленно. Правда, есть фактор Турции - по дороге на Запад можно запросто оказаться в составе новой Османской империи.

Сейчас для ее формирования открыт Лачинский коридор - собственно Турция получает связь с "турецким миром" от Азербайджана до Сицзяна, включая сюда не только Центральную Азию, но и российское пока Поволжье.

Азербайджан, хотя и продолжает состоять в СНГ и ОДКБ, явно находится под влиянием Анкары и НАТО, пока они представляют собой одну и ту же силу. Позже это может измениться, но пка все так, и экономически это безупречно: нефтегазовые ресурсы Азербайджана будут иметь стабильный сбыт в растущей турецкой экономике, а турецкий военно-промышленный комплекс - рынок сбыта в Азербайджане. Плюс явные выгоды от транспортного коридора из Китая в Европу, строительство кавказского участка которого теперь не имеет никаких препятствий. Азербайджан становится реально ключевым элементом транзитного коридора из Китая в Европу, естественно, в обход России.

Армения получает возможность смело дрейфовать на Запад, и ей уже ничто не помешает это сделать. И уже громко говорит об "очередном предательстве России". Да, экономическая ценность Армении как таковой невелика, но она может стать элементом траспортного коридора с востока на запад - естественно, тоже без российского участия. Смысл российской военной базы в Гюмри становится нулевым - там уже некого и не от кого защищать: Турция не станет воевать за армянские камни, а если и захочет, то база в Гюмри ей не помешает. Турки спокойно убивают российских военных и сейчас, и ничего им за это не бывает.

Россия в этих раскладах просто лишняя. Дай бог удержать Северный Кавказ и Кубань с Крымом, на которые уже зарятся турецкие историки как на исконные османские территории: Кубань ведь тоже была Крымским ханством (как и южные области Украины), а город Азов Ростовской области и вовсе частью метрополии. Что говорить о населенных адыгами и вайнахами республиках? О Дагестане, в котором российского - только губернатор...

А разгром армянской армии, совсем неплохой, очень неплохой армии, говорит о том, что вооруженной силой сегодня Россия тоже похвастаться не может. Турецкие беспилотники беспрепятственно уничтожают хорошую армянскую пехоту и "не имеющие аналогов в мире" российские системы ПВО. А российские миротворцы, растянутые вдоль Лачинского коридора - это вообще ни для кого не препятствие. Особенно под приглядом турецких "братьев по оружию".