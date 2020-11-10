Кругом ложь, тупость, отсутствие логики

В России любая отрасль хромает на обе ноги. За двадцать лет президент и его бесчисленное окружение так и не приняли мер по организации нормального управления экономикой страны и поддержания человеческих условий жизни рабочего человека. Сколько было разговоров о преступной оптимизации здравоохранения, но возврата нет.

Почему правительству не объясниться перед народом, что была допущена преступная халатность руководства страны и до сих пор оптимизация не пресечена, и преступники не наказаны. Наоборот Голикова пошла на повышение. И ей ведь не ймётся, настолько она уверена, что приватизация устраивает Кремль. В правительстве и особенно в народе идёт разговор о том, чтобы вернуть медицину на советские рельсы. Голикова против. Якобы бюджет не справится с финансированием. А сейчас ОМС справляется? Справляется в строительстве дворцов и коррупции.

Сегодня почти повсеместно в российских регионах отказывают в плановых операциях и не принимают пациентов кроме вирусных. Меня поражает президент. Он по - прежнему ведёт праздный образ жизни не вникает в проблемы народа. Принимает участие в спуске на воду нового ледокола, который строили всё время пока В.Путин находился в Кремле. Разговаривает по скайпу с представителями религиозных концессий, с одарёнными детьми, проводит совещание с правительством, лидерами думских фракций. При этом его деятельность никак не оказывает ни какого воздействия на кризис страны. Президент ни в какие дела не вмешивается, страна брошена на произвол судьбы. Его действия смахивают на действия Г.Зюганова, который болтается - в народе говорят, как г... в проруби. Читатель, скажите где президент оказал президентское воздействие на изменение политики в здравоохранении. Улучшения нигде нет, наоборот количество заболевших растёт, а значит растёт и смертность. Да, он поговорил с Лукашенко об эпидемии и что? Точно так же ведёт себя СМИ.В стране критическая проблема с лекарствами. Нужных нет ни в аптеках, ни в больницах. Депутат Исаев заявил в народ, что лекарства есть, но возникла проблема с доставкой. А дело в том, что приняли закон о маркировки, которая не справляется маркировать все. И очевидно это продлится до февраля. А сколько за эти месяцы умрёт больных ни Исаева, ни комитета по здравоохранению в думе не волнует. Прежде чем вводить маркировку надо было решить саму проблему маркировки. Совершенствуйте, но при этом обеспечьте лекарствами аптеки и больницы. Какая то тупость во всех сферах деятельности государства. В Сирию направляют тонны лекарств, а больные России не могут даже купить.

Кругом ложь, тупость, отсутствие логики. Вот 09.11.2020 рано утром слушаю на радио "КП" главного редактора В.Сунгоркина с ведущим И.Панкиным. Ранее он говорил, что в России регионов больше 80. Главный редактор не знает сколько регионов в стране. Однажды слушатель спрашивает о количестве заболевших в Комсомольской правде. Он говорит, что у нас работает больше тысячи человек и заболевших около десяти, потом поправляется и говорит, что около пятнадцати. Ничего конкретного он не знает. И вот они обсуждают законопроект о пожизненных гарантиях неприкосновенности экс - президентам. Сунгоркин говорит, что такой закон принимается для того, чтобы президент смог свободно уйти на пенсию, не опасаясь за свою жизнь. А вот мои земляки и я с ними думаем иначе. Этот закон позволяет действующему президенту быть самым настоящим коррупционером. В.Путин заняв Кремль, какой указ подписал первым? Указ о неприкосновенности Ельцина и членов его семьи. Значит он знал, что Ельцин и его дочь разворовывали займы. Вот это и послужило отправной точкой для чиновников, которые погрязли в коррупции. И Г.Зюганов не попытался отстоять своё заявление в думе о воровстве миллиардов Ельциным. Что после этого будет думать и делать большой чиновник? Всё разрешено, что и происходит все двадцать лет.

А вот если бы такого закона не было, то пришедший президент, вступив в должность, подумал бы воровать или ограничить себя зарплатой и льготами, которых хватит на всю оставшуюся жизнь. Видите как мнения чиновников соответствуют их доходам. Сенатор Клишас предложил такой закон. Думает и сам в недалёком будущем попасть под этот закон, так как имеет недвижимость в Швейцарии и естественно счета. Как - то надо платить за электричество, ЖКХ, возможно охрану и так далее. Не бедствует и в России. Особняк на Рублёвке, есть и другая недвижимость со сворой собак, очевидно в Подмосковье, автомобиль "Майбах" и коллекция часов за 163 миллиона рублей. И вот этот миллиардер бывает в гостях у президента и в течение 10 минут докладывает о новых законах, которые сотворил сам. И ведь его слушают и возможно с раскрытыми. ртами. Законы не для чиновников, а для простых граждан страны, чтобы они не могли обижать чиновников, рассказывая о их нетрудовых доходах, о двойном или тройном гражданстве и так далее. И ведь президент соглашается. В стране кризис и не только по случаю коронавируса, но и экономический. Например, бюджет на следующий год значительно сокращён. И в это время президент увеличивает количество заместителей премьера до 10 человек. Читатель, вам не кажется странным поведение президента? Он живёт как будто отдельно от проблем России и народа.

По поводу эпидемии Д.Песков заявляет, что в правительстве создан штаб и он заседает ежечасно. Многим регионам где сложилась не благоприятная обстановка с коронавирусом выделены средства. Можно предположить, что не все и своевременно попали в регионы. И что с ними будут делать? Повсюду не хватает лекарств и медицинского персонала. Надо было не сейчас выделять средства а не разваливать медицину и готовить заранее. Смотрите, страна в кризисе и кризис с человеческим лицом. Большие чиновники довели страну до такого состояния и нет виновных. Люди проснитесь. Это мы допустили, можно сказать, развал России. Надо незамедлительно менять президента. Вот он начинает менять министров, но ведь это ничего не даст для развития. Про триллионы, которые утекают за пределы страны он не говорит ни слова. Чиновники, которые его поддерживают а это либералы и не только, ведь коммунист тоже поддерживает президента, говорят, что в стране деньги есть. Имеют ввиду фонд народного благосостояния. Какие деньги если бюджет страны примерно равен 250 миллиардов долларов, а бюджет только армии США равен 739 миллиардов долларов. Вдумайтесь в две эти цифры? При этом ни один чиновник не пострадал, а народ лишается работы и естественно нищенской зарплаты. Где же законы и справедливость? А президент кроме бессмысленного разговора больше ничем не занимается. Надо менять общественно - политический строй и проводить выборы а не устраивать балаган. Немедленно освободить Н.Платошкина. Вот она российская демократия. Президент испугался, что Николай Николаевич займёт место в Кремле и тут же арест. Кто скажет сколько он будет под домашним заточением? А некоторые даже предполагают, что он получит судимость и не сможет баллотироваться. А это тоже зависит от нас. В думе ведь есть судимые?

Народ недоволен действиями Лукашенко в Белоруссии и с 9 миллионов населения на митинги выходит до двухсот тысяч человек. Митингуют в Армении и даже в самой демократичной стране - США. В России народ вымирает, но никаких митингов нет, все довольны. Смотрите, лекарства в стране есть, а в аптеках и в больницах нет. Врачи заявляют, что нечем лечить тяжёлых больных. Такое положение на уровне паники среди врачей. Война началась что ли? А президент занялся перестановками в правительстве. Самое подходящее время. Новых лиц нет, просто меняет местами. От перемены мест слагаемых сумма - то не меняется. Что происходит в стране? Знает ли президент о положении с лекарствами? Думаю, что нет. Эту проблему должен решать премьер. Но он кроме налогов и своего благополучия решить не может. А теперь ещё десятого зама дали. Вот он российский дурдом. Что нынешняя власть сделала из сильного государства? И это не конец если народ не проснётся, можем потерять страну.