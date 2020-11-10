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Московский листок

Самоуправство власть имущих не знает границ и остаётся безнаказанным

Опубликовано 10.11.2020 автором Елена Шувалова, депутат МГД в разделе комментариев 0

#самоуправство #страстнойбульвар #сколимпийский #водонапорнаябашня #соревнования #аллапугачёва #прокуратура #мгд
Самоуправство власть имущих не знает границ и остаётся безнаказанным

На фотографии за моей спиной - здание на Страстном бульваре. Этим летом, в период так называемой «всеобщей самоизоляции», когда многие надзорные органы находились на удалёнке, владельцы отеля «СтандАрт» произвели работы по сооружению массивного стеклянного купола над зданием в качестве дополнительного этажа.

В поступивших в мой адрес ответах органы власти сообщают, что проектная документация на согласование к ним не поступала и, соответственно, никаких разрешений опять же не оформлялось. После моих сигналов Мосгосстройнадзор обратился в Прокуратуру города Москвы в целях согласования внеплановой проверки.

Далее. Был Спортивный комплекс "Олимпийский". Нет его. Начали сносить без необходимых согласований. Побоялись просить согласования на снос здания, авторы которого получили Ленинскую премию. Здания, где проходили Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Комплекс являлся местом проведения тренировок около 20 национальных сборных. Сцена "Олимпийского" видела и весь цвет мировой эстрады. Здесь находился Театр песни Аллы Пугачёвой. Спортивные секции посещали около 6000 человек ежедневно. Физкультурно-оздоровительной деятельностью здесь занималось около 50 тысяч москвичей, начиная с детско-юношеских спортивных школ. Здесь находился один из крупнейших книжных рынков в России.

Снос производился обходными методами - под видом реконструкции, под прикрытием салютов. Работаю. Протестую.

А водонапорную башню в Пресненском рвйоне, построенную в ХIХ веке, вообще признали самостроем и тоже снесли. Я запросила документы в архиве на сооружение, мне их прислали. А засносники архивы игнорируют. Так и Кремль недолго самостроем признать.

И так далее, и так далее.

Им Закон - не указ! У них один закон - капитал. Гарантия вседозволенности.



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