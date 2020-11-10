У Тихановской и Лукашенко нашлась общая позиция

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что в соответствии с нормами международного права Крым принадлежит Украине: "Моя личная точка зрения — есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", — заявила Светлана Тихановская, комментируя по просьбе корреспондента «Укринформа» свое личное отношение к аннексии Крыма Россией.

Аналогичной точки зрения придерживается и диктатор Лукашенко: "Крым официально в моем присутствии был признан территорией Украины. Это никто не оспаривал. Но Кучма тогда поставил жестко этот вопрос, это все было включено — и я подписал этот документ. Что вы от меня сегодня хотите?"