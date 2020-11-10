В Москве закрывают ночные клубы, студентов переводят на дистанционку.

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился перевести с 13 ноября до 15 января 2021 года всех студентов столичных вузов и колледжей на дистанционную форму обучения. Учащимся рекомендовано "свести к минимуму поездки по городу", их транспортные карты будут временно заблокированы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Собянина во вторник, 10 ноября. Столичные власти также рекомендуют принять аналогичные решения федеральным и частным вузам и колледжам.

Кроме того, по решению мэра в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, боулингах и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время: с 23:00 до 06:00.

Также Собянин ограничил максимальное число зрителей в кинотеатрах, театрах и на концертах — 25% от общей вместимости зала.

Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. При этом учреждения культуры и иные организации могут проводить мероприятия в режиме онлайн. Отмечается, что данные ограничения не распространяются также на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти.

Кроме того, по решению мэра в городе приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита. Проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе разрешено.