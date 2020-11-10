Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами

Совет улемов Централизованной религиозной организации Духовное управление мусльман России (ДУМ РФ) запретил мусульманам заключать браки с представительницами других религий.

"Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания (христиане, иудеи, — прим. Enter), на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия", - говорится в документе, опубликованном на сайте управления.

По мнению богословов ДУМ РФ, чтобы заключить брак, избранница мусульманина должна считать Иисуса не Богом, а Божьим посланником, наряду с Мухамедом. Она также должна быть готова следовать предписаниям Корана.

В документе отмечается, что "единство, схожесть супругов в вопросах религии и духовности является наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни".

Отметим, что богословское заключение было принято еще в июле, но опубликовали его только сейчас.