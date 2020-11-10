Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами

Опубликовано 10.11.2020 в разделе комментариев 3

Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами

Совет улемов Централизованной религиозной организации Духовное управление мусльман России (ДУМ РФ) запретил мусульманам заключать браки с представительницами других религий.

"Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания (христиане, иудеи, — прим. Enter), на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия", - говорится в документе, опубликованном на сайте управления.

По мнению богословов ДУМ РФ, чтобы заключить брак, избранница мусульманина должна считать Иисуса не Богом, а Божьим посланником, наряду с Мухамедом. Она также должна быть готова следовать предписаниям Корана.

В документе отмечается, что "единство, схожесть супругов в вопросах религии и духовности является наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни".

Отметим, что богословское заключение было принято еще в июле, но опубликовали его только сейчас.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Вован написал 10.11.2020 17:26
Путлер просчитается и с китайцами, которые его поимеют!
Ответить
(без названия)
Колокол написал 10.11.2020 17:22
Это подтверждает опасность мусульманства, в отличии от других религий! Они хотят жить ограниченной, консервативной( в 21 веке)полузакрытой, тоталитарной сектой и с детства закладывают неприятие других мнений, ценностей, обычаев и взглядов. Это и есть основа воспитания для вражды и терроризма. На это легко накладывается идея Мухамеда о"Газавате", т.е. "священной войны с неверными". Потому стратегически их заселение Европы и России - это не миграция, а ползучая АГРЕССИЯ по захвату территорий! Путлер сильно просчитается , заигрывая с ними!
Ответить
удивительная религия...
Sigmund F. написал 10.11.2020 17:08
Картинки рисовать нельзя, а отрезать головы можно. Трахать немусльманок во все щели можно, а жениться нельзя.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы оценили меры, предпринимаемые государством, по борьбе с пандемией?:
Результаты
Интернет-ТВ
Для Путина в кремле установили собственное время
Для Путина в кремле установили собственное время
05.11.2020
Михаил Делягин: "Солженицын: Большая игра ХХ века"
Михаил Делягин: "Солженицын: Большая игра ХХ века"
30.10.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами (3)
В Москве закрывают ночные клубы, студентов переводят на дистанционку. (2)
У Тихановской и Лукашенко нашлась общая позиция (3)
Самоуправство власть имущих не знает границ и остаётся безнаказанным (3)
Кругом ложь, тупость, отсутствие логики (11)
Россия получает гнилые плоды чужой победы (16)
Оптимизм российского бизнеса упал до 11-летнего минимума (2)
Как мы потеряли Армению и весь Кавказ (29)
Станет ли министр Радченко президентом РФ? (8)
Есть ли перспективы у завода и города вокруг него? (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Приход в США к власти демократов для нас - катастрофа
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как не дать себя убить оптимизаторам. Профессиональные схемы лечения при коронавирусе
Михаил Делягин Михаил Делягин: "Газпром": национальное достояние, которое грозит обернуться национальной катастрофой
Дарья Митина Дарья Митина: Три портсигара серебряных, две куртки замшевых...
Михаил Делягин Михаил Делягин: Приход в США к власти демократов для нас - катастрофа
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss